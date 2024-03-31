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Denizli'de seçmenler oy kullanmaya başladı

DENİZLİ - 2024 yılı Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Denizli'de vatandaşlar büyükşehir, ilçe belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlarını belirlemek için sandık başında oy kullanmaya başladı.

2024 Yılı Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'nde vatandaşlar sabah saat 08.00'da oy verme işlemleri için mahallelerinde bulunan okullardaki kabinlerde sandık başına gitti. Denizli'de seçmenler sabah saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'a kadar devam edecek. Denizli'de seçmenler, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, meclis üyesi ve bağlı bulundukları mahalle muhtarlığı için oylarını kullanıyor.

Denizli genelinde 285'i partili, 6'sı bağımsız olmak üzere 291 aday var. Kent genelinde ise 2 bin 631 sandık kuruldu. Denizli'de bugün 800 bin 548 seçmen oy kullanmak için sandığa gitmeye başladı.