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Denizli'de şiddetli yağış nedeniyle dereleri taştı

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Cevizli Mahallesi'nde dere yatağının taşmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağış uyarısı yapılan Denizli'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denizli'de dün ikindi vaktinde gerçekleşen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sonrasında, Çameli ilçesinin Cevizli Mahallesi'nde dere yatakları taşmasına sebep oldu. Yaşanan afet nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri, belediye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler yoğun uğraşlar sonucunda taşkınlara müdahale etti.