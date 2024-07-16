Yerel

Denizli'de tehlike oluşturan 50 yıllık metruk yapı yıkıldı

DENİZLİ - Denizli'de madde bağımlılarının mesken haline getirdiği metruk bina, ev sahibinin onayıyla yıkıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde bulunan ve madde bağımlılarının mesken haline getirdiği metruk binanın yıkımı için çevre halkı Denizli Valiliğine ihbarda bulundu. Güvenlik sorunu ve tehlike oluşturduğu gerekçesiyle metruk bina için yıkım kararı verildi. 50 yıl önce yapılan ve son 3 yıldır da atıl durumda olan binanın belediye iş makinesi yardımıyla yıkımı gerçekleştirildi.