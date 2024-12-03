Denizli\'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

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Denizli'de yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü

DENİZLİ - Denizli'de sabah saatleri itibariyle etkili olan yoğun sis görüş mesafesini bazı bölgelerde 10 metreye kadar düşürdü. Özellikle İzmir-Denizli karayolunu ve Denizli güney Çevreyolunu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Denizli'de sabah saatlerinde oluşan sis kısa sürede kentin tamamını etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 10 derece olarak ölçüldüğü kentte etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Denizli -İzmir karayolu ve Denizli Güney çevreyolunda da gözlemlenen sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.