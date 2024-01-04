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Denizli'deki İlkokul Öğrencileri Mehmetçik Vakfına Bağış Yaptı - Son Dakika
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Denizli'deki İlkokul Öğrencileri Mehmetçik Vakfına Bağış Yaptı

Denizli'de asker eşi olan öğretmenlerinin öncülüğünde bir kampanya düzenleyen ilkokul öğrencileri, elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı. Asker çocuklarının da bulunduğu sınıfta örnek bir dayanışmaya imza atan öğrencilerin, kampanya için hazırladıkları video izleyenlerin içini ısıttı.

Denizli\'deki İlkokul Öğrencileri Mehmetçik Vakfına Bağış Yaptı
04.01.2024 - 12:01,
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Denizli'de asker eşi olan öğretmenlerinin öncülüğünde bir kampanya düzenleyen ilkokul öğrencileri, elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı. Asker çocuklarının da bulunduğu sınıfta örnek bir dayanışmaya imza atan öğrencilerin, kampanya için hazırladıkları video izleyenlerin içini ısıttı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Saadet Erikoğlu İlkokulu'nun minik kahramanları, birbirinden renkli ve neşeli yardım kampanyasıyla ilçede duygusal bir iz bıraktı. 2-B sınıfı öğrencileri, aynı zamanda bir asker eşi olan sınıf öğretmenleri Raziye İnci Dağlı'nın öncülüğünde, okul bahçesine kurdukları yardım kampanyasıyla hem eğlenceye hem de yardımseverliğe imza attı. Yardım kampanyasında satılan ürünlerle elde edilen gelir, öğrencilerin yüreklerinde bir sevinç ve gurur dalgası oluşturdu. Ancak bu sevinç, sadece kendi aralarında paylaşılmakla kalmadı. Minikler, büyük bir duyarlılıkla Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmaya karar verdiler. Satışların ardından toplanan paralar, vatanları için gözlerini kırpmadan mücadele eden Mehmetçiklere destek olmak adına vakfa teslim edildi.

Öğrencilerin; hem öğretmenlerinin eşinin asker olması hem de sınıfta asker çocuklarının bulunması, bağışları daha anlamlı kıldı. Bu örnek davranışla sadece maddi bir katkıda bulunmakla kalmayan öğrenciler, aynı zamanda birbirinden renkli, coşkulu anlardan oluşan bir video klip hazırladı. Kar kış demeden vatan savunması için görevleri başında olan Mehmetçiklere ithafen hazırlanan klip ve Saadet Erikoğlu İlkokulu'nun sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılan klip, kısa sürede ilgi çekti ve birçok kişinin kalbini kazandı. Miniklerin kocaman yürekleri, aynı zamanda örnek bir dayanışma ve paylaşım kültürü ortaya koydu.

"Çocuklarımız ve öğretmenimiz duyarlı davranıp farkındalık oluşturmuş"

İlçedeki sosyal sorumluluk projelerine son zamanlarda hız verdiklerini ve çocukların sosyal ve kültürel gelişimini etkileyen her türlü çalışmaları desteklediklerini ifade eden Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, "Tabii Türk milli eğitim sisteminin temel amaçlarından en önemlisi vatanı ve milletini seven, değerlerine bağlı nesiller yetiştirmektir. Bu kapsamda vatanımız için canı bahasına gece gündüz nöbet tutan askerlerimizin geçtiğimiz günlerde şehit düşmesinden dolayı çocuklarımız ve öğretmenimiz duyarlı davranıp farkındalık oluşturmuşlar. Okulumuzda yardım kampanyası düzenleyip, toplanan gelirleri Mehmetçik Vakfına bağışlamışlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu tür etkinleştirin çoğalması konusunda okullarımıza her zaman destek oluyoruz" dedi.

"Asker eşi olmam ve asker çocuklarının sınıfta bulunması yardımın düzenlenmesine de katkı sağladı"

Sosyal medyada paylaşılan videonu ile düzenlenen yardım kampanyasının çok beğenildiğini belirten sınıf öğretmeni Raziye İnci Dağlı, "Okulumuz da bir yardım kampanyası yapılıyordu. Bu kampanyada kazandığımız paraları yakın zamanda şehitlerimiz olmasından dolayı Mehmetçik Vakfına bağışlanması doğru olacağını çocuklar ile birlikte düşündük. Kampanya çocuklarımızın çok hoşuna gitti ve bu yönde çocuklar çok çaba gösterdi. Ailelerimizin duyarlı kampanyaya desteği oldu. Burada en önemlisi çocuklara kazandırdıklarımız şeylerin olmasıydı. Sınıfta fazlaca asker çocuğu vardı ve ben de bir asker eşiyim. Asker eşi olmam ve asker çocuklarının sınıfta bulunması yardımın düzenlenmesine de katkı sağladı" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Denizli'deki İlkokul Öğrencileri Mehmetçik Vakfına Bağış Yaptı - Son Dakika


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