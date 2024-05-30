Denizli'deki Kadın Girişimci, Tandır Kebabının Temsilcisi Olarak Kentin Gastronomi Zenginliğini Tanıtıyor - Son Dakika
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Denizli'deki Kadın Girişimci, Tandır Kebabının Temsilcisi Olarak Kentin Gastronomi Zenginliğini Tanıtıyor

Denizli\'deki Kadın Girişimci, Tandır Kebabının Temsilcisi Olarak Kentin Gastronomi Zenginliğini Tanıtıyor

Denizli'de kebap işletmecisi olan Güzide Metinöz, Denizli Tandır Kebabının tek kadın temsilcisi olarak başarılı bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Eşinden devraldığı mesleği sürdürmenin yanı sıra tescilli lezzetin dünyaya tanıtılması için çaba harcayan Metinöz, Denizli Tandır Kebabının yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği çatısı altında birlikte çalışarak kebabın ve Denizli'nin tanıtımını önemseyen esnaf arkadaşlarıyla projeler gerçekleştiriyor. Kadın girişimciler için de bir rol model olan Metinöz, başarısını inanmak ve çalışmakla ilişkilendiriyor ve iş hayatında planlı çalışmanın önemini vurguluyor.

30.05.2024 07:50
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DENİZLİ (İHA) – Kadın girişimci Güzide Metinöz, coğrafi işaret tescilli lezzet Tandır Kebabının Denizli'deki tek kadın temsilcisi olarak kentin gastronomi zenginliğinin tanıtımı için çalışmalar yürütüyor.

Denizli'de kebap işletmecisi Güzide Metinöz, şehrin asırlık lezzeti Denizli Tandır Kebabının tek kadın temsilcisi olarak başarısıyla öne çıkıyor. 3 çocuk annesi olan Metinöz, eşinden devir aldığı mesleğini sürdürmenin yanı sıra tescilli lezzetin dünyaya tanıtılması için de yoğun bir çaba harcıyor.

Yaşadığı elim bir kayıp sonrası, çocuklarının geleceği için iş hayatına girmek zorunda kaldığını belirten Metinöz, "Eşim Köksal Metinöz, Denizli Tandır Kebabının önemli bir temsilcisiydi. Denizli Tandır Kebabının tüm inceliklerini de, püf noktalarını göstermekten, öğretmekten mutluluk duyardı. O'nun sayesinde tecrübe edinme fırsatım oldu. 2020 yılında eşimi zamansız bir şekilde kaybettim. Çok zordu! 3 çocuğum için, eşimin acısını en derinden yaşarken, ayakta durmak, aile işimizi devam ettirmek zorundaydım. Babam, annem, kız kardeşlerim, ailem gerçekten çok yardımcı oldu. Halende en büyük destekçilerim onlar. Çocuklarımdan aldığım güç ve azimle de, eşimin oluşturduğu bir marka olan Kebapçı Muhtar Restoranımızda kolları sıvadık, çalışmaya başladık. Acımızı içimizde yaşadık, iş hayatında var olmaya bu emaneti yaşatma kararlılığıyla işimize sımsıkı sarıldık. Tarihi 7 kuşak önceye kadar giden Denizli Tandır Kebabının yapısının bozulmadan korunması ve gelecek nesillere geçmişten aldığımız şekliyle aktarılması için ustalarımızla, servis çalışanlarımızla titizlikle çalışıyoruz. Bu özel ve eşsiz lezzetle şehrimizin tanıtımına da katkı sağlamak için ise, esnaf arkadaşlarımızla birlikte güç birliği içindeyiz" dedi.

"Denizli Tandır Kebabını dünyaya tanıtacağız"

Denizli Tandır Kebabının ve Denizli'nin tanıtımını önemsediklerini belirten Metinöz, "Denizli'nin marka damak lezzetlerinden, coğrafi işarete sahip, tarihi 1800'lü yılların ortalarına kadar giden tandır kebabını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla esnaf arkadaşlarımızla Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği çatısı altında güç birliği yaptık. Sağ olsunlar, beni de dernek başkanı olarak görevlendirdiler. Sektörümüzün değerli temsilcilerini içinde barındıran Derneğimizde, festival ve tanıtım başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirmek için özenle çalışıyoruz. Sektörümüzde kaliteden ödün vermeksizin, Ahilik kültürümüz ve tarihimizden aldığımız tecrübe ve güçle Denizli'miz için, sektörümüz için şevkle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadın girişimciler için rol model gösteriliyor

Denizli'de kadın girişimciler için başarı hikayesiyle rol model olarak gösterilen Güzide Metinöz, iş hayatına bakışını da şu sözlerle anlattı:

"Denizli'mizde ülkemizde kadın girişimcileri ve başarılarını konuşuyoruz. Birçok panel, konferansta kadın girişimcileri dinliyoruz. Onlarla motive oluyor, iş hayatına daha sıkı sarılıyoruz. Özellikle kendi iş hayatımda 'Yoruldum' kelimesini kullanmıyorum. Günü, haftayı, ayı ve yılı planlayıp ekibimizle istişareler yaparak programlı çalışmayı alışkanlık haline getirdik. Başarının bence temel noktası, inanmak ve çalışmak. Bunun sonucu gerçekten verimli bir şekilde alıyoruz. Planlı olmak her türlü sıkıntıyı göğüslemek noktasında bir artı sağlıyor. Hangi sektör, hangi alan olursa olsun, artık kadınlarımız önemli bir güç ve söz sahibi. Kendi alanımda da, kadın olarak mücadeleme durmaksızın devam edeceğim"

Hanım Ağa lakabı taktılar

Başarısıyla, azmiyle, tüm zorlukları aşmasıyla Kaleiçi ve Bayramyeri esnafının 'Hanım Ağa' lakabıyla andığı Metinöz, "Çevremizde esnaf arkadaşlarımız, dostlarımız 'Hanım Ağa' diye sesleniyor. Bize gösterdikleri bir saygı, sevgi cümlesi olarak kabul ediyorum. Bir kadın olarak Denizli Tandır Kebabı sektörünün bir temsilcisi olduğumuzu bu ifadenin doğruladığı düşüncesindeyim. Tabi bizde ağalık, paşalık yok. Hizmet sektöründeyiz. Denizli'mize ve halkımıza hizmet etmenin de mutluluğu içindeyiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'deki Kadın Girişimci, Tandır Kebabının Temsilcisi Olarak Kentin Gastronomi Zenginliğini Tanıtıyor - Son Dakika

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