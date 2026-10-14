Denizli'deki kazada ağır yaralanan Dr. Büyükeşmeli, 2 yıl sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'deki kazada ağır yaralanan Dr. Büyükeşmeli, 2 yıl sonra hayatını kaybetti

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Denizli\'deki kazada ağır yaralanan Dr. Büyükeşmeli, 2 yıl sonra hayatını kaybetti
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli, Denizli'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 2 yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdüren Büyükeşmeli, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) – Muğla'da görev yaptığı esnada Denizli'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli, 2 yıldır devam eden hayatta tutunma mücadelesini kaybetti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde görevli Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli (34), yaklaşık 2 yıl önce Denizli'deki bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan babasını ziyaret etmek amacıyla yola çıktı. Kendi kullandığı araçla seyir eden Dr. Büyükeşmeli, Muğla – Denizli karayolunda trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan genç doktor, yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavi sürecinde bir dönem iyileşen ancak yaşamını yatağa bağlı olarak sürdüren Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli, şikayetlerinin artmasının ardından yeniden yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisine Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde devem edilen Büyükeşmeli, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli'nin vefat haberinin ardından hastane yönetiminin yayımladığı mesajda, "Kurumumuz Ruh Sağlığı Hastalıkları Kliniğinde görev yapan değerli mesai arkadaşımız Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri, yakınları ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son yolculuğuna Denizli'de Uğurlanacak

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli'nin cenazesi, memleketi Denizli'nin Çardak ilçesine getirildi. Genç doktorun cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Çardak Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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