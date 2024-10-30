Denizli\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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(DENİZLİ) - Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli'de altı gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Denizli'nin Merkezefendi, Babadağ ve Tavas ilçeleri arasında bulunan Karcı Dağı'nda 24 Ekim Perşembe günü başlayan orman yangını, altı gün süren mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alındığını Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medya hesabından duyurdu.

Tatık, yaptığı sosyal medya paylaşımında yangının zorlu koşulları altında Tavas halkı, köylüler ve Orman Müdürlüğü birimlerinin iş birliğiyle söndürüldüğünü belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Tavas halkı seferberlik ruhuyla büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Orman Müdürlüğümüzün gayretleri, köylümüzün desteği ve sabah saatlerinde helikopterlerin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Destek veren herkee teşekkür ederim, Rabbim bir daha yenisini göstermesin."

Yangının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, Tatık, hasarla ilgili inceleme yapacaklarını belirtti.