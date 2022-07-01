Denizli Doğal Gaz Dağıtım Firması Çalışanları, "Sendikalı Oldukları" Gerekçesiyle İşten Çıkarıldı: "E-Devletimizi Kontrol Etmek İstediler.

AYHAN ÇİMENDAĞ

Denizli'de yetkili doğal gaz dağıtım firması çalışanları, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını belirterek, firma önünde eylem yaptı. Firma önünde eylem yapan işçilerden Burak Bıçar, "İşverenimiz sendikanın olmasını kesinlikle istemedi. Daha sonrasında da mobbingler uygulamaya, baskılar uygulamaya başladı bize. Bir süre sonrasında da bizi toplantıya çağırdılar. Yasal olmadığı halde e-devletimizi kontrol etmek istediler. Sendikalı mıyız, değil miyiz diye. Buna göre sendikalı olanların hepsini not alıp tek gecede herkesi işten çıkardılar" dedi.

Denizli'de yetkili doğal gaz dağıtım firması Enerya çalışanları, firma yönetiminin DİSK'e bağlı Enerji-Sen'e üye oldukları için işten çıkarma kararı aldığını açıkladı. 58 çalışanın işten çıkarıldığı, ancak daha sonra sendikadan istifa eden bazı işçilerin tekrar iş başı yaptığı aktarıldı. İşten çıkarılan işçiler, bugün şirket binası önünde açıklama yaptı. DİSK Enerji-Sen Danışma Kurulu üyesi Kamil Kartal, şunları söyledi:

"Sözde bu ülkenin bir Anayasası var. Sözde bu ülkenin iş kanunları var. Sözde bu ülkenin sendikal kanunları var, yasaları var. Yani dönüyorlar bize diyorlar ki; 'yasalara uyun, yasal haklarınızı kullanın.' Biz yasalara uyup haklarımızı kullandığımızda sermaye ve onun temsilcileri her türlü yasadışı davranış biçimini gündeme getirdiklerinde onların yasal süreçlere uymak gibi bir zorunluluğu söz konusu olamıyor. Yani açıkça şunu ifade etmek istiyoruz; eğer bu ülkede yasalar herkese eşit uygulanacaksa ki uygulanmıyor biliyoruz. Bu ülkede adaletinden yargısına kadar talimatla işleyen bir yargı sisteminin kurulduğunu biliyoruz. Tanık oluyoruz. Dönüp bize hiç kimse bu saatten sonra 'siz de yasalara falan uyun' demesinler. Biz bundan sonra her türlü hem yasalardan doğan hakkımızı, hem kendi meşruluğumuzdan doğan hakkımızı, hem haklılığımızdan doğan hakkımızı kullanmaktan imtina etmeyeceğiz."

"SENELERDİR DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞTIRILIYORUZ"

Protesto esnasında işçiler adına açıklama yapan Arda Buldanlıoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Her gün çalışmak için girdiğimiz bu kapıda, bugün sendika üyesi olduğumuz gerekçesiyle işlerinden atılan enerji işçileri olarak buradayız. Bizler Enerya gaz dağıtım şirketinin çalışan işçileriyiz. Senelerdir ağır ve tehlikeli iş kolunda, güvencesiz, geleceksiz ve düşük ücretlerde çalıştırılıyoruz. Açıklanan enflasyon oranları ile eriyen maaşlarımız karşısında, hiçbir sosyal demokratik haklarımız olmamasından kaynaklı, DİSK Enerji-Sen sendikasına üye olduk ve enerji dağıtım şirketinde sendikal örgütlenme faaliyetini yürüttük. Yürüttüğümüz bu faaliyet sonucunda işletmede yüzde 51 çoğunluğu sağladık. DİSK Enerji-Sen olarak, bakanlığa yetki tespiti başvurusunda bulunduk. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51. maddesinin bizlere tanımış olduğu, 'sendikalara serbestçe üye olma' hakkımızı kullandığımız için, işletme müdürleri ile yaptığımız görüşmede, e-devlet hesaplarımızı açmamızı ve sendikadan istifa etmemizi isteyerek, Ahlatçı Holding'in sendikalı işçi çalıştırmak istemediğini söylediler. Bizler ise Anayasal haklarımızı kullandığımızı, istifa etmemiz için yapılan bu baskının, mobbingin Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesine göre suç olduğunu söyledik.

"BİZLER GÜVENCELİ ÇALIŞMAK VE İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Buna karşı Ahlatçı Holding'e bağlı, Enerya gaz dağıtım şirketi, 29 Haziran günü, 58 işçi arkadaşımızın iş akdini, 04 kodu ile feshetti. Aynı hukuksuzluğu diğer gaz dağıtım şirketlerinde de uygulayan Enerya patronları, Aydın'da, Antalya'da, Aksaray'da, Konya'da, Karaman'da, aynı şekilde bu hukuksuzluğu yapmıştır ve tek tek işçi arkadaşlarımızın e-devlet şifrelerini alarak kontrol etmiştir. Bunun yanı sıra sendikadan istifa etmeyen iki işçi arkadaşımız daha Denizli'de olduğu gibi işsiz bırakılmıştır. Yapılan bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Sendikalı olmak anayasanın işçilere tanımış olduğu bir haktır. Esas hukuksuz olan sizin yasayı tanımayarak bizleri işten atmanızdır. Sendika hakkımız engellenemez. Bizler güvenceli çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşayacak ücretler istiyoruz. Toplu iş sözleşmesi, kazanılmış haklarımızın güvence altına alınmasını, yeni sosyal haklarımızı, İşçi sağlığı ve işçi güvenliği kuralları, demokratik haklarımızı istiyoruz. Senelerce haksız, hukuksuz yaşadık. Senelerce bu şirkette çok iyi çalışma koşulları varmış gibi çalıştık."

"TEK GECEDE HERKESİ İŞTEN ÇIKARDILAR"

İşten çıkarılan Burak Bıçar ise şöyle konuştu:

"İlk başta yasal hakkımız kullanmak istedik biz. Arkadaşlarımızla çoğunluğu sağladık. Yasal olarak sayıyı geçtik. İşverenimiz sendikanın olmasını kesinlikle istemedi. Daha sonrasında da mobbingler uygulamaya, baskılar uygulamaya başladı bize. Bir süre sonrasında da bizi toplantıya çağırdılar. Yasal olmadığı halde e-devletimizi kontrol etmek istediler. Sendikalı mıyız, değil miyiz diye. Buna göre sendikalı olanların hepsini not alıp tek gecede herkesi işten çıkardılar. Şu anda arkadaşlarımızla eylem yapacağız. Protestomuzu yapacağız."