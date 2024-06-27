Denizli, EURO 2024 coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı - Son Dakika
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Denizli, EURO 2024 coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı

Denizli, EURO 2024 coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı

Denizlililer, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin dört bir tarafına kurduğu dev ekranlardan takip etti. Tarihi maçı vatandaşlarla beraber izleyen Başkan Çavuşoğlu, galibiyet coşkusunu hemşehrileriyle birlikte yaşadı.

27.06.2024 13:43  Güncelleme: 13:48
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- Denizli, EURO 2024 coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı

DENİZLİ - Denizlililer, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin dört bir tarafına kurduğu dev ekranlardan takip etti. Tarihi maçı vatandaşlarla beraber izleyen Başkan Çavuşoğlu, galibiyet coşkusunu hemşehrileriyle birlikte yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda mücadele eden Türkiye'nin 2-1 kazandığı Çekya karşılaşmasını dev ekranlarla şehrin dört bir tarafına taşıdı. Denizlililer, EURO 2024'te son 16'ya kalan ay-yıldızlı ekibi, Delikliçınar Meydanı, Çamlık Parkı girişi, Kampüs Köşe ve Sevindik Merkez Cami önünde kurulan dev ekranlarda coşkuyla izledi. Binlerce Denizlili futbolsever, milli takımın golleri ile büyük sevinç yaşarken, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da hemşehrilerinin coşkusuna ortak oldu.

Çavuşoğlu, galibiyeti hemşehrileriyle birlikte kutladı

Başkan Çavuşoğlu ilk olarak, maç öncesi Çamlık Parkı girişinde Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu'nun konser sürprizi ile milli maç heyecanının doruğa çıktığı anlarda hemşehrileriyle buluştu. Daha sonra Sevindik Merkez Cami önünde kurulan dev ekranda çok sayıda hemşehrisiyle birlikte Türkiye-Çekya maçının ilk yarısını izleyen Başkan Çavuşoğlu, burada vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye-Çekya futbol maçının ikinci yarısını ise yeni hizmete alınan BELTAŞ Kampüs Köşe Kafe'de hemşehrileri ile birlikte izledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sevinç yerini kutlamalara bıraktı. Vatandaşların milli maç heyecanına ortak olan Başkan Çavuşoğlu, galibiyeti hemşehrileriyle birlikte kutladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli, EURO 2024 coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı - Son Dakika

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