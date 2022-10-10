Denizli haberleri | Denizli'de kitap fuarına rekor katılım: 10 günde 361 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Denizli haberleri | Denizli'de kitap fuarına rekor katılım: 10 günde 361 bin kişi ziyaret etti

10.10.2022 16:33

Edinilen Denizli gelişmesine göre Denizli'de kitap fuarına rekor katılım: 10 günde 361 bin kişi ziyaret ettiDENİZLİ Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı rekor katılımla tamamlandı.

Denizli'de kitap fuarına rekor katılım: 10 günde 361 bin kişi ziyaret etti

DENİZLİ Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı rekor katılımla tamamlandı. 10 günde 361 bin 204 ziyaretçi ağırlayan fuarda yüzlerce yayınevi ve yazar Denizlililerle buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı 30 Eylül-09 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Yüzlerce yazar ve yayınevinin katıldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı'nı 361.204 kişi ziyaret etti. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuarda onur konuğu Hayati İnanç oldu. Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Ümit, Alişan Kapaklıkaya, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Tuna Kiremitçi, Mustafa Balbay, Enver Aysever, Ali Lidar gibi yüzlerce ünlü yazar ve şairin katıldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı'na Türkiye'nin en büyük yayınevleri de katıldı. Çevre illerden de çok sayıda ziyaretçinin yer aldığı fuara en çok çocuklar ve gençler ilgi gösterirken, yazarlar okuyucularıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Söyleşiler büyük ilgi gördü

Şehir dışından fuara katılan yazarların yanı sıra Denizlili yazarlar fuarda kendilerine ayrılan özel alanda yerlerini aldı ve sevenleri ile bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları yazarları da kitaplarını okurları için imzalarken fuar çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşilere de ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Fuara katılan yazarlar ve yayınevleri gösterilen ilgiden oldukça memnun kalırken, satış rakamlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu, birçok kitap fuarından çok daha fazla kitabın okuyucusuyla buluştuğu ifade edildi. 10 gün boyunca 361 bin kitapseverin ziyaret ettiği fuar vatandaşlardan tam not aldı.

Fuara katılan yazarlar Denizlililerin kitaba olan ilgisinden övgüyle bahsederek organizasyona ev sahipliği yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

Başkan Zolan hemşehrilerini yalnız bırakmadı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan haftasonu fuarda hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Bir süre fuarı gezen Başkan Zolan, kitapseverler ve yazarlarla bir araya geldi. Fuarda onur konuğu olan Hayati İnanç ile de buluşan Başkan Zolan fuara olan yoğun ilgiden dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek "İyi ki fuarımızı düzenlemişiz" dedi. Özellikle çocukların ve gençlerin kitaba ilgisinden büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: " Şükürler olsun, Denizlimiz bir kez daha sanat ve kültür şehri olduğunu ispat etti. 10 gün boyunca fuarımızda neredeyse adım atacak yer yoktu. Okuyan, araştıran, kitap kokuları içerisinde mutlu bir Denizli'yi görmek çok güzel. İnşallah seneye fuarımızın 6'ıncısı ile buluşuruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

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Kaynak: İHA

Hayati İnanç, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli haberleri | Denizli'de kitap fuarına rekor katılım: 10 günde 361 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli haberleri | Denizli'de kitap fuarına rekor katılım: 10 günde 361 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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