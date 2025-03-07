Denizli İdmanyurdu İzmir'de Galibiyet Peşinde

- Denizli İdmanyurdu, İzmir deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Denizli İdmanyurdu, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

DENİZLİ - TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup 21. haftasında kendi evinde Sökespor'u 6-1 mağlup ederek puanını 50'ye çıkaran Denizli İdmanyurdu'nda gözler 22. haftada oynanacak İzmirspor maçına çevrildi.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta 21. hafta itibariyle; 16 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 50 puan toplayan ve en yakın rakibi Torbalıspor'a 5 puan farkla liderliğini sürdüren Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 22. haftada oynanacak İzmirspor maçından 3 puan bekliyor. Şampiyonluk yolunda son 7 haftaya girilirken çalışmalarına ağırlık veren kırmızı-siyahlılarda moraller üst düzeyde. Antrenmanlarına Şirinköy Stadı'nda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde sürdüren Denizli temsilcisinde tek düşünce şampiyonluk yolunda son 7 haftayı kayıpsız tamamlamak.

"Ligde artık son 7 haftamız ve hepsi de final maçı"

Ligi ve İzmirspor maçını değerlendiren Denizli İdmanyurdu Gürellerspor Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Kayıpsız gitmemiz gereken haftaları oynuyoruz. Ligde artık son 7 haftamız. 7 final maçımız var. Çocuklarla da aynı şeyleri konuşuyoruz zaten. Bunun bilincindeyiz. Hedefimiz tabi her hafta kayıpsız geçerek Torbalı maçına kadar iki puanlık avantajımızı korumak istiyoruz" diye konuştu.

"İyi gidişatı devam ettirmek istiyoruz"

İyi bir ivme yakaladıklarını ve Sökespor ile oynanan maçı değerlendiren Teknik Sorumlu Kaynak, "Bunu da başarabilecek güçteyiz. Bir taraftan da hafta hafta gidiyoruz. Her hafta kazanıyoruz. 14 haftadır 13 galibiyet 1 beraberlikle buradayız. Gerçekten iyi bir çıkışımız var. İyi bir ivme yakaladık. Kaybetmemenin ne olduğunu kazanmanın ne olduğunu şu anda gerçekten bilen iyi bir ekip iyi bir takım olduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Tabi Söke maçı bizim için ölçü değil. İlk yarıdan kaybettiği oyuncuları oldu. Genç oyuncularla buraya geldiler. Daha da farklı olabilirdi. Bizim için artık rakibin küçüklüğü büyüklüğü ya da sıralamadaki yerinin önemli olmadığı dolayısıyla her maçtan 3 puan almamızın gerektiği haftaları oynuyoruz. Söke maçını da 3 puanla kapattık. Tabi bunun için mutluyuz. Oyuncularımı da bu anlamda kutluyorum "şeklinde konuştu.

"Pazar günü en iyi 11 ile sahada olup maçı kazanmak istiyoruz"

Ligin 22. haftasında grubun güçlü takımlarından İzmirspor ile oynayacaklarını söyleyen Kaynak "Tabi şimdi bir İzmirspor maçı var. Oda şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi hatta bütçe anlamında da bizim çok çok önümüzde olan bir ekip olarak sezona başladı. Tabi şu anda 8 puan gerimize düştüler. Ligdeki yerlerinin çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Bu maçlar bizim için kazanmamız gereken maçlar, kayıpsız geçmemiz gereken maçlar. Şu anda birkaç eksiğimiz var ancak Pazar gününe kadar inşallah onların da aramıza katılacağını düşünüyoruz. İnşallah Pazar günü en iyi 11 ile sahada olup maçı kazanmak istiyoruz "ifadelerini kullandı.