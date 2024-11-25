Denizli Kadınları Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
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Denizli Kadınları Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenledi

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Denizli'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte, kadınlar şiddete 'hayır' dedi. Etkinlikte kadın cinayetlerine dikkat çekmek için turuncu halıya ayakkabılar bırakıldı ve üzerlerinde öldürülen kadınların isimlerini taşıdılar.

25.11.2024 18:51  Güncelleme: 18:55
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Denizli kadınlar şiddete farkındalık için yürüdü

Denizli'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi

DENİZLİ - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenleyen kadınlar, şiddete "hayır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu'nun da destek verdiği programda, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için turuncu halıya ayakkabı bırakan kadınlar öldürülen hemcinslerinin isimlerini de üzerlerinde taşıdılar.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Program öncesi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için turuncu halı üzerine ayakkabı bırakan kadınlar panolara ise turuncu fular astı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının ardından kadınlar, ellerinde şiddete dikkat çeken dövizler taşıyarak Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Denizli Valiliği önüne kadar kortej gerçekleştirdi. Cinayete kurban giden kadınların isimlerini de kıyafetlerine yapıştıran kadınlar "şiddete hayır" sloganları attı. Kortejin ardından protokol üyeleri bir panoya boyalı ellerinin izini çıkardı ve Denizli Valiliği karşısında Kent Konseyi El Emeği Pazarı ve kadın kooperatiflerinin açtığı stantları ziyaret etti. Daha sonra Vali Coşkun, Başkan Çavuşoğlu ile eşi Nilgün Çavuşoğlu ve beraberindekiler kadın şiddete dikkat çekmek için turuncu ve mor el baskısı yaptılar.

Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli İl Emniyet Müdür Yavuz Sağdıç, Denizli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

25 Kasım'ın sadece bir tarih olmadığını tüm dünyada kadınların maruz kaldığı şiddetin sorgulandığı ve ses yükselttikleri bir gün olduğunu kaydeden Alten, "Bugün kadına yönelik şiddeti sadece kınamak yetmez, şiddet mağdurlarına sahip çıkmak, seslerine kulak vermek, onlara destek ve güç vermek gerekir. Kadına yönelik şiddeti önlemek için sadece yasal düzenlemeler yetmez. Toplumsal olarak eğitim ve dönüşüm de gerekir. Toplumun her kesimi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Türkiye'de son 15 yılda 4 bin 86 kadın öldürülmüş ve sayı yıllar içinde artış göstermektedir. 2021'de 348, 2022'de 381, 2024 yılının ilk 9 ayında ise 296 kadın cinayeti işlenmiş, 184 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur. Kadına yönelik şiddeti önlemek için ciddi politikalar gerçekleştirilmeli ve bunlar eksiksiz uygulanmalıdır" dedi.

Panel, tiyatro ve sokak gösterileri ile kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Alten, "Unutmayalım ki kadınlarımıza duyduğumuz saygı onların haklarını savunmayla ölçülür. Hep birlikte Denizlili kadınlarımız için daha adil, daha eşit ve güvenli bir ortam oluşturmak için el birliği ile çalışalım" ifadelerini kullandı.

Denizli Kadınları Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Kadınları Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

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