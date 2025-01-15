Denizli Kayak Merkezi'nde Kar Üstünde Zumba Şöleni - Son Dakika
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Yerel

Denizli Kayak Merkezi'nde Kar Üstünde Zumba Şöleni

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği zumba etkinliği, karla kaplı doğada kadın kursiyerlerin enerji dolu gösterisiyle dikkat çekti. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlik, Denizli Kayak Merkezi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

15.01.2025 00:33
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Kadınların kar üstündeki dans gösterisi renkli görüntüler oluşturdu

Denizli Kayak Merkezinde zumba gösteriş yapan kursiyerler neşe dolu anlar yaşattı

Denizli Kayak Merkezi'nde kar üstünde zumba gösterisi renkli görüntülere sahne oldu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi spor kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlerin katılımıyla Denizli Kayak Merkezi'nde zumba etkinliği düzenlendi. Karla kaplı doğanın eşsiz manzarasında zumba yapan kursiyerlere, Denizli Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar da eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği spor kurslarına katılan kadınlar, Denizli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen zumba etkinliğinde bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte kadınlar eğlenceli ve sağlıklı bir gün geçirdi. Etkinlikte kadınların enerji ve coşkusu, kayak merkezine ayrı bir renk kattı.

DJ performansı eşliğinde gerçekleştirilen zumba etkinliği, müzik ve doğanın birleşmesi ile eşsiz anlara sahne oldu. Zumba etkinliğine katılan kadınlar ise bu organizasyondan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Denizli Kayak Merkezi'nde gerçekleşen görkemli etkinlik, kadınların sporla buluştuğu ve eğlendiği bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

"Karla kaplı bir ambiyansta zumba yapmak çok keyifliydi"

Karla kaplı bir ambiyansta dans etmenin zevkli olduğunu ve bu imkanı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden kadın kursiyerler, "Bizler zumbayı çok seviyoruz. İnanılmaz keyifliydi, çok zevk aldık. Denizli Büyükşehir Belediyemize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu ambiyansta dans etmek, karla kaplı doğanın eşsiz manzarasıyla dans etmek bizim içim çok keyifliydi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Kayak Merkezi'nde Kar Üstünde Zumba Şöleni - Son Dakika

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