Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili Ertan son yolculuğuna uğurlandı
DENİZLİ - 101 yaşında hayatını kaybeden Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili Dr. İsmail Hakkı Ertan, son yolculuğuna uğurlandı.
1961-1965 yılları arasından Cumhuriyet Halk Partisi'nden Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili olarak görev yapan Dr. İsmail Hakkı Ertan, 101 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Ertan, memleketi Tavas ilçesi Mestanağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabeyk, CHP il ve ilçe yönetimi ve ailesi cenaze törenine katıldı. Ertan'ın cenaze namazının kılınmasının ardından Tavas Mezarlığına defin edildi.
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