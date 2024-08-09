Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili Ertan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili Ertan son yolculuğuna uğurlandı

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101 yaşında hayatını kaybeden Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili Dr. İsmail Hakkı Ertan, memleketi Tavas ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

09.08.2024 16:26  Güncelleme: 16:35
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Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili Ertan son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ - 101 yaşında hayatını kaybeden Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili Dr. İsmail Hakkı Ertan, son yolculuğuna uğurlandı.

1961-1965 yılları arasından Cumhuriyet Halk Partisi'nden Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili olarak görev yapan Dr. İsmail Hakkı Ertan, 101 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Ertan, memleketi Tavas ilçesi Mestanağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabeyk, CHP il ve ilçe yönetimi ve ailesi cenaze törenine katıldı. Ertan'ın cenaze namazının kılınmasının ardından Tavas Mezarlığına defin edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili Ertan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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