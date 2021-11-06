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Denizli'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Denizli'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor

06.11.2021 10:20

Denizli'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor Başkan Zolan: "Altyapı cesaret, destek ve sabır işidir" Denizli'de Sümer ve Sevindik Mahalleleri'nde sürdürdüğü altyapı çalışmasında sona yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsiminde daha güvenli ve konforlu ulaşımı için ana...

Denizli'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor

Başkan Zolan: "Altyapı cesaret, destek ve sabır işidir"

DENİZLİ - Denizli'de Sümer ve Sevindik Mahalleleri'nde sürdürdüğü altyapı çalışmasında sona yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsiminde daha güvenli ve konforlu ulaşımı için ana arterlerde geçici asfalt çalışmasına başladı. Geçici asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, "Şehrimizi güzelleştirmeye ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Sümer Mahallesi'nin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağıya değiştiren, bölgeyi ilk kez yağmur suyu hatlarıyla buluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsiminde daha güvenli ve konforlu ulaşımı için ana arterlerde geçici asfalt çalışmalarına başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda Sümer Mahallesi'nin ulaşımında can damarı niteliğinde olan Eski Çal Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan'a AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Vatandaşlar kış mevsimi öncesi yapılan çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Başkan Zolan'a ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Bölgedeki altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Başkan Zolan, altyapının bir şehir için en temel meselelerden biri olduğunu söyledi.

Ana arterler asfaltlanıyor

Altyapı çalışmaları olmadan üstyapının herhangi bir önemi olmadığını kaydeden Başkan Zolan, "Öncelikle alttaki yapılması gereken işlerden başlayarak şehrimizi güzelleştirmeye ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Sevindik ve Sümer Mahallelerimizdeki altyapı çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Altyapının sonuna yaklaştık. Ana arterlerde, yoğun kullanılan yerlerde vatandaşlarımız sabır gösterdiler, çalışmaları biten caddelerimizi vatandaşlarımızı tozdan çamurdan kurtarmak için geçici de olsa asfaltlama işlemleri yapıyoruz " dedi.

"Vatandaşlarımızın desteği en üst seviyede "

Altyapının zor, meşakkatli ve maliyetli işler olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, bu süreçte kendilerine destek veren hemşehrilerine teşekkür ederek "Altyapı çalışmalarımız Sümer ve Sevindik Mahallelerimizde tamamlanacak. Bu mahallelerimizde gerçekten parmakla gösterilen mahalleler arasına girmiş olacak. Vatandaşlarımızın desteği en üst seviyedeydi. Onlar sıkıntı çekti, biz de gayret gösterdik, cesaret ettik. Çünkü altyapı cesaret, destek ve sabır işidir. Bu üçü bir araya geldi, altyapılarımız tamamlanma noktasına geldi. Sıra üst yapıda onu da gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Denizli'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor
Denizli'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor
Denizli'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor
Denizli'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi, Osman Zolan, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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