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Denizli'nin sağlık turizmindeki önemi asırlar öncesine dayanıyor

DENİZLİ - Loadikya Antik Kent'inde devam eden kazılarda sağlık tanrıçası Hygieia'nın heykel başının bulunmasıyla kentin sağlık turizmi geçmişinin asırlar öncesine dayandığını ifade eden Prof. Dr. Şimşek, "Sağlık turizmin binlerce yıl öncesinden burada çok önemli olduğunu bilmemizi sağlıyor. Arkeolojik yönden somut veriler bunu teyit etmiş oluyor" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Son olarak Antik Kentte Yunan ve Roma mitolojisinde temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia heykel başı gün yüzüne çıkarıldı. Kentte sağlık tanrıçası Hygieia'nın heykel başının bulunması ve önceki dönemlerde ortaya çıkan doneleri de destekleyerek kentin asırlar öncesinde de sağlık turizmin göstergesi olduğu ifade ediliyor. Bölgenin tekstil, mermer, hububat ve hayvansal ürünlerin ticaretinin yanı sıra sağlık alanında da önemli olduğunu ifade eden Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Loadikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "Burada Milattan önce 9. yüzyılda Loadikya'ya gelen Strabon, burada Laodikya'ya bağlı bir tıp fakültesinden bahsederek "Aleksandros isimli başhekim vardı ve çok önemli bir başhekimdi" diyor. Dolayısıyla bu bölge aynı zamanda sağlık bakımından çok önemli bir coğrafya. Bu sağlıkla ilgili olarak da Hygieia'nın heykelinin başını bulmamız gerçekten heyecanlandırdı. Daha sonraki döneme baktığımızda Milattan sonra 4. yüzyılda bölgenin Hristiyanlaşmasına bağlı olarak da özellikte de Laodikya'ya gönderilen mektupta İncil'de yazılan mektupta burada göz merheminden bahsedilmekte. Göz doktorlarının burada çok özel bir merhem ürettiklerini ve bunu tüm Antik dünyada çok önemli görüldüğünü biliyoruz. Tedavi olmak içinde birçok insanın buraya geldiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağlık turizmin binlerce yıl öncesinden burada çok önemli olduğunu bilmemizi sağlıyor"

Binlerce yıl öncesinde bölgede sağlık turizmi olduğu ifade eden Prof. Dr. Celal Şimşek, "Şimdi biz bu coğrafyada bu tıp fakültesinde yetiştirilen çok önemli doktorları biliyoruz. Bunların Roma İmparatorların başhekimleri olduğunu biliyoruz. Hem terapi yönüyle hem de tıbbi tedavi yönüyle çok önemli bir tıp okulu olmalı ki bununla ilgili ayrıntılı bilgiler veriyor. Dolayısıyla günümüzde özellikle de Karahayıt ve Pamukkale hattındaki bu termal suların binlerce yıl öncesinden itibaren sağlıkla ilgili kullanıldığını ve dolayısıyla da sağlık turizmin binlerce yıl öncesinden burada çok önemli olduğunu bilmemizi sağlıyor. Arkeolojik yönden somut verilerle yani sağlık tanrıçasının heykeline ait başın bulunmasında bunu zaten teyit etmiş oluyor" dedi.