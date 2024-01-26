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Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Denizli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Denizli'nin yüksek kesimlerinde yer alan Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi, Çameli, Tavas ve Kale ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Hafta sonunda itibaren çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenen hava sıcaklıklarının bugün 2-10, Cumartesi 1-8, Pazar 2-7, Pazartesi eksi 1-6 ve Salı günü ise eksi 1 - derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Denizli\'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
26.01.2024 - 20:37,  Güncelleme: 20:41
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Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde yer alan Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi, Çameli, Tavas ve Kale ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kara yağışı nedeniyle, yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezleri ve karayollarındaki kar, kısa sürede eriyerek kaybolurken; yüksek kesimlerdeki kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Hafta sonunda itibaren çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenen hava sıcaklıklarının bugün 2-10, Cumartesi 1-8, Pazar 2-7, Pazartesi eksi 1-6 ve Salı günü ise eksi 1 - derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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