Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti - Son Dakika
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Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti

24.02.2022 14:51

- Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine başlattığı askeri operasyonun ardından Denizli'deki programını yarıda keserek, Ankara'ya doğru yola çıktı.

- Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti

DENİZLİ - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine başlattığı askeri operasyonun ardından Denizli'deki programını yarıda keserek, Ankara'ya doğru yola çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşmak üzere Denizli'ye geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından buluşma programının yapılacağı salona geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine başlattığı askeri operasyonu da programdan kısa bir süre önce haber aldı.

Burada yaptığı konuşmasında ülke ve dünya gündemindeki gelişmeleri değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri operasyon başlatmasının ardından gelişmeleri takip etmek ve parti yönetimini toplamak üzere Ankara'ya dönme kararı aldı. Dünyanın gözünü çevirdiği sıcak gelişme sonrası Merkezefendi Belediyesi toplu açılış töreni, ilçe belediyelerinin açılışları ile kadın ve gençlik buluşmalarını iptal eden Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından salondan ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.

Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti
Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti
Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti

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Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti Kılıçdaroğlu, Denizli programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti Kılıçdaroğlu, Denizli programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti - Son Dakika
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