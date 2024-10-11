Denizli Teknik Tekstil Merkezi, Togg İçin Prototip Koltuk Tasarladı - Son Dakika
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Denizli Teknik Tekstil Merkezi, Togg İçin Prototip Koltuk Tasarladı

Denizli Ticaret Odası, İzmir Tekstil Fuarı'nda Denizli Teknik Tekstil Merkezinin tanıtımını yaparak Togg için prototip koltuk tasarlayan bir girişimcinin çalışmasını sergiledi. İlgi gören stantta, teknik tekstil alanında bilgi ve danışmanlık hizmetleri sunuldu.

11.10.2024 18:49
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Denizli Teknik Tekstil Merkezi, Togg için prototip koltuk tasarladı

DTO'nun İzmir Tekstil Fuarı'nda açtığı stant ziyaretçi akınına uğradı

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası (DTO), Fuar İzmir'de organizasyonun gözdesi haline gelen örnek bir stant açtı. Denizli Teknik Tekstil Merkezinin tanıtımını yapan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "12 farklı sektörde prototip ürünler elde edilebilen merkezimizdeki uzmanlarımızdan danışmanlık desteği alan bir girişimcimiz, TOGG için prototip koltuk tasarladı" dedi.

Denizli Ticaret Odası; Fashion Home İzmir 1. Ev Tekstili Fuarı, Fashion Tech 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri Fuarı ile Fashion Prime 7. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın gerçekleştirildiği Fuar İzmir'in ana holünde stant açtı. Denizli Teknik Tekstil Merkezindeki bazı cihazlar ile üretilen prototip ürünlerin tanıtıldığı standa ilgi yoğundu.

Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İzmir ve Denizli ekonomisi ile iş dünyasının temsilcileri ve sektör mensupları da DTO'nun standını ziyaret etti. Katılımcılar, fuar boyunca açık kalan stanttaki yetkililerle görüşme imkanı yakaladı; teknik tekstil konusunda bilgi alıp fikir edindi.

Ziyaretçi akınına uğrayan DTO standında ziyaretçilere bilgiler aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Ar-Gr yapacaklara Denizli Teknik Tekstil Merkezinin kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Erdoğan, "Denizli Teknik Tekstil Kümemizdeki bir girişimcimiz, TOGG için koltuk tasarladı. Teknik Tekstil Merkezimizde, 12 farklı sektörde prototip ürünler elde edebiliyoruz. Denizli'mizden teknik tekstile dönüşümü başlattık; bölgemiz ve ülkemize hizmet edebilecek kapasitede büyük bir merkez açtık. Bu merkezimiz, Türkiye'nin her yerinden yeni fikirleri, projeleri ve girişimleri olan herkese açık; makinelerimiz ile danışmanlarımızdan ve imkanımızdan faydalanmak isteyenleri merkezimize bekliyoruz. Ülkemizin ve sektörlerimizin kalkınmasına birlikte hizmet edelim istiyoruz" dedi.

Protokol üyelerinin ziyareti sonrasında da stant hiç boş kalmadı. DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan ile veren uzmanlar ve DTTM'den danışmanlık hizmeti alan firma sahipleri hem merkezdeki makineler hem de ürünleriyle ilgili ziyaretçilerini bilgilendirdi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Denizli, Yerel, İzmir, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Teknik Tekstil Merkezi, Togg İçin Prototip Koltuk Tasarladı - Son Dakika

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