Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Mayıs\'ı kutladı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Mayıs mesajında; "Milli değerlerimize sahip çıkan bir nesil, aynı zamanda güçlü Türkiye'nin en büyük güvencesidir" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, mesajında; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı büyük adımın 105. yıldönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kutlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. 19 Mayıs, esareti asla kabul etmeyen, Aziz Milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin kuruluş müjdesidir.

19 Mayıs 1919, Aziz Türk Milletinin milletçe başkaldırdığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' ifadesi ışığında milli egemenliğe dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının hayata geçirildiği gündür. Yaşlı, kadın ve çocuk demeden bu aziz millet cepheden cepheye koşarak, bin yıllık onurunu ve bağımsızlığını çiğnetmemiştir. Yüzbinlerce genç, al bayrağı yere düşürmemek için, kutsal vatanı düşman işgaline terk etmemek için kahramanca şehit olmuştur. Bu nedenle 19 Mayıs 1919, tam bağımsızlığın, milli ruh ve benliğin yeniden canlanması açısından bir milattır" ifadelerini kullandı.

Mesajında gençlere de seslenen Vali Coşkun, "İstikbale yönelik hedefleri olan milli birlik ve beraberliğimize, milli değerlerimize sahip çıkan bir nesil, aynı zamanda güçlü Türkiye'nin en büyük güvencesidir. Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. 19 Mayıs 1919'da yükseltilen bağımsızlık meşalesini korumak ve yüceltmek, en önemli vazifenizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Savaşımızın kahramanları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimizin ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ