Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun\'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, mesajında basının demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, basın mensuplarının toplumu doğru ve tarafsız olarak bilgilendirme, kamuoyunu aydınlatma ve tüm kesimlerin seslerini duyurma konusunda önemli bir rolü olduğunu vurguladı. Ayrıca, ilimizdeki gelişmeleri objektif bir şekilde halka ulaştıran yerel ve ulusal basının ilin tanıtımında ve gelişiminde önemli katkıları olduğunu ifade etti ve basın emekçilerinin sorumlu bir şekilde görevlerini yerine getirdiğine inandığını dile getirdi. Mesajında, Denizli'nin değerli basın mensuplarına teşekkür eden Vali Coşkun, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı ve sağlık, afiyet ve başarı dileklerini iletti.

23.07.2024 12:12
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında "Basın, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez bir unsurudur. Toplumun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve toplumun tüm kesimlerinin seslerinin duyurmasında önemli bir rolü vardır" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, mesajında;

"Basın, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez bir unsurudur. Toplumun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve toplumun tüm kesimlerinin seslerinin duyurmasında önemli bir rolü olan basın mensuplarımız, yerine getirdikleri görev nedeniyle en önemli meslek gruplarındandır.

İlimizdeki gelişmeleri objektif bir şekilde halkımıza ulaştıran, ilimizin tanıtılmasında, gelişiminde önemli katkıları olan ve kamuoyunun aydınlatılmasında büyük rol üstlenen yerel ve ulusal basınımızın bundan sonra da aynı duyarlılıkla görev yapacağına yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, başta Denizli'mizin kıymetli basın mensupları olmak üzere, sorumlu basın anlayışı çerçevesinde, gece gündüz demeden zor şartlar altında özveriyle görevlerini yerine getiren bütün basın emekçilerimizin Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık, afiyet ve başarı dileklerimle hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ömer Faruk Coşkun, Denizli, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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