Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun\'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Yerel

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında "Basın, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez bir unsurudur. Toplumun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve toplumun tüm kesimlerinin seslerinin duyurmasında önemli bir rolü vardır" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, mesajında;

"Basın, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez bir unsurudur. Toplumun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve toplumun tüm kesimlerinin seslerinin duyurmasında önemli bir rolü olan basın mensuplarımız, yerine getirdikleri görev nedeniyle en önemli meslek gruplarındandır.

İlimizdeki gelişmeleri objektif bir şekilde halkımıza ulaştıran, ilimizin tanıtılmasında, gelişiminde önemli katkıları olan ve kamuoyunun aydınlatılmasında büyük rol üstlenen yerel ve ulusal basınımızın bundan sonra da aynı duyarlılıkla görev yapacağına yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, başta Denizli'mizin kıymetli basın mensupları olmak üzere, sorumlu basın anlayışı çerçevesinde, gece gündüz demeden zor şartlar altında özveriyle görevlerini yerine getiren bütün basın emekçilerimizin Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık, afiyet ve başarı dileklerimle hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - DENİZLİ