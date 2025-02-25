Denizli Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı - Son Dakika
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Denizli Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Denizli'nin yüksek bölgelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

25.02.2025 21:47
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Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Denizli'nin merkezinde bulunan yüksek mahallelerde kar yağışı başladı

DENİZLİ - Denizli'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerine doğru kar yağışı etkili oldu. Aynı zamanda Denizli'nin merkezinde bulunan yüksek kesimdeki mahallerde de kar yağışı başladı.

Denizli'de son günlerde etkili olan aşırı soğukların ardından, bugün akşam saatlerine doğru kar yağışı başladı. Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde ise merkezde bulunan yüksek rakımlı mahallelerde etkili oldu. Denizli'nin Buldan, Merkezefendi ve Cankurtaran mevkiinin yanı sıra yüksek kesimlerde görülen kar yağışının süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı - Son Dakika

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