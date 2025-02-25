Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Denizli'nin merkezinde bulunan yüksek mahallelerde kar yağışı başladı
DENİZLİ - Denizli'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerine doğru kar yağışı etkili oldu. Aynı zamanda Denizli'nin merkezinde bulunan yüksek kesimdeki mahallerde de kar yağışı başladı.
Denizli'de son günlerde etkili olan aşırı soğukların ardından, bugün akşam saatlerine doğru kar yağışı başladı. Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde ise merkezde bulunan yüksek rakımlı mahallelerde etkili oldu. Denizli'nin Buldan, Merkezefendi ve Cankurtaran mevkiinin yanı sıra yüksek kesimlerde görülen kar yağışının süreceği bildirildi.
Son Dakika › Yerel › Denizli Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?