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Denizli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. Yağmur altında düzenlenen etkinlikte kadınlar Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yağmur altında düzenlenen törende kadınlara kırmızı karanfil verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak başladı. Yağmur altında gerçekleşen törene, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Sanatçı Dilek Türkan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesinde çalışan kadınlar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Başkan Zolan'dan kadınlara kırmızı karanfil

Kadın Meclisi Başkanı Özen burada yaptığı konuşmada, 1857 yılında Amerika'da 129 kadının yaşamını yitirmesiyle başlayan Kadınlar Günü'nün tarihçesini anlattı. Özen, "Bugün bizler için kutlama günü değil, anma günüdür. Kadınlarımız ağlamasın, üzülmesin dedik ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başladı. Bir toplumun gelişmişliğini görmek istiyorsak, önce kadınlara bakmalıyız. Eğer kadınlar gelişmişse o ülke gelişmiş sayılır" dedi.

Ekonomide, siyasette, kültürel ve sosyal hayatta Türk kadınından övgüyle bahseden Özen, "Eğer biz çalışırsak bu vatan daha güzel gelişecek" diye konuştu.

Törenin sonunda Başkan Zolan ve beraberindekiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına programa katılan kadınlara kırmızı karanfil verdi. - DENİZLİ