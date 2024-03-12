Denizlililer Ramazan Ayının İlk Gününde İftar Çadırında Buluştu

Yerel

Denizlililer her yıl olduğu gibi ramazan ayının ilk günü yine Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırında buluştu. İftar çadırında orucunu vatandaşlarla birlikte açan Başkan Zolan, hemşehrilerine yemek dağıtımında bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar çadırı ramazan ayının ilk gününde yine binlerce misafirini ağırladı. Kayalık Caddesi, Ulu Camii yanında kurulan iftar programına, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Her ramazanın ilk günü iftar çadırında hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Osman Zolan, burada bir süre yemek dağıtımında bulundu. Ezanın okunmasıyla birlikte Başkan Zolan, binlerce vatandaşla birlikte dua edip orucunu açtı.

Her gün 5 bin kişiye iftar

Başkan Osman Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İftar çadırının Denizli'de uzun yıllardan beri süren bir gelenek olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Şükürler olsun Allah'ım tekrar ramazan ayına bizleri kavuşturdu. Onbir ayın sultanı ramazan ayını hep birlikte idrak ediyoruz. Bugün de ilk iftarımızı vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Allah'ım yapmış olduğumuz duaları, ibadetleri kabul ve makbul eylesin" dedi. Geleneksel hale getirdikleri iftar çadırında ramazan ayı boyunca her gün 5 bin kişiye iftar vereceklerini belirten Başkan Zolan, "Her gün hayırseverlerimiz, odalarımız, iş insanlarımız burada sponsor olacak, biz de diğer tüm organizasyonu sağlayacağız" diye konuştu.

Dayanışmanın adresi: Denizli

Geleneğin 20 yılı aşan süredir devam ettiğini işaret eden Başkan Zolan, "İnşallah bu gelenek daha uzun yıllar devam eder. Çünkü burası dayanışmanın en güzel örneklerinden birisi. Allah'ım güçlendirerek devam ettirsin inşallah" dedi. İftar çadırının yanı sıra düzenleyecekleri mahalle iftarlarında da vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşacaklarını anlatan Başkan Zolan, "Önemli olan insanlarımızla aynı sofrada buluşmak. Aynı mahallenin insanlarının aynı sofrada buluşmasına vesile olarak ramazanın maneviyatını hep birlikte yaşayacağız. Bugün iftar veren DTO Başkanımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Güzel bir ramazan ayı geçmesi temennisinde bulunan Başkan Zolan, "Tekrar tüm hemşerilerimizin ramazanını tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ