Deprem Araştırmacısı Doç. Dr. Doğan Kalafat Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Deprem Araştırmacısı Doç. Dr. Doğan Kalafat Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kalafat'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

12.07.2024 14:40
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İstanbul'da hayatını kaybeden eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Deprem konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Kalafat için ilk tören Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda uğurlama töreni düzenlendi. 65 yaşında hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın cenazesi buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne getirdi. Buradaki törene eşi Mine Kalafat, kızları Aslı ve Öykü Kalafat, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kalafat'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deprem Araştırmacısı Doç. Dr. Doğan Kalafat Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem Araştırmacısı Doç. Dr. Doğan Kalafat Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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