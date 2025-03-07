Deprem bölgesi Malatya\'da Ramazan\'ın ilk cuma namazı kılındı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da, Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da, vatandaşlar Ramazan ayının ilk cuma namazı için mescit ve camilerde saf tuttu. Şehir Mezarlığı Cami'de yer bulamayan bir kısım cemaat namazını dışarıya serilen hasırların üzerinde eda etti.

Cuma namazının ardından bazı vatandaşların deprem şehitliğini de ziyaret ederek dua ettiği görüldü. - MALATYA