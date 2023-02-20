Deprem dayanıklı olan bina değil, tabelaydı

Yıkılma şekli Rönesans Rezidans ile birebir aynı

HATAY Hatay'da "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan ve inşaatı halen devam eden Altınpark 2 Sitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte yerle bir oldu. Altınpark 2 sitesinde yıkılan binayı görenlerin akıllarına Rönesans Rezidans gelirken site havadan görüntülendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımı devam eden ve "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan 4 bloklu Altınpark 2 Sitesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir oldu. Altınpark 2 Sitesi, "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulması tepki oluştururken dayanıklı olan binanın değil sadece tabela olduğu görüldü.

Yıkılma şekli Rönesans Rezidans ile birebir aynı

Yerle bir olan siteyi gören vatandaşların akıllarına Rönesans Rezidans yıkılma şekli ile aynı olduğu gelirken Altınpark 2 Sitesi havadan ile görüntülendi. Öte yandan lüks sitenin inşaatı devam ettiği için binada kimse olmadığı ölen yada yaralanan bulunmadığı öğrenildi.