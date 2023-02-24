Ev adeta yürüdü... Deprem evi 30 cm kaldırdı, 2 metre ileri taşıdı - Son Dakika
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Ev adeta yürüdü... Deprem evi 30 cm kaldırdı, 2 metre ileri taşıdı

24.02.2023 16:59

Ev adeta yürüdü.

Ev adeta yürüdü... Deprem evi 30 cm kaldırdı, 2 metre ileri taşıdı

Kapı eşiği yerinde kalan ev temelden yana kaydı, kapı girişi değişti

Deprem evi yıkmadı ama 2 metre ileriye taşıdı

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem bir çok ilde büyük yıkımlara yol açarken, Adıyaman'da bir köyde ise evi temelden 30 santim kaldırarak 2 metre ileriye taşıdı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde Atmaca ailesi 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 şiddetindeki depremi yaşayanlardandı. 2 katlı evin temelinin hemen önünden geçen fay attı depremin izlerini ortaya koyarken, temelden 30 santimetre kaldırıp iki metre ileriye taşıdı.

O gece annesi ve kardeşleri ile birlikte depreme evde yakalanan Emin Atmaca, oturdukları evin 2 metre ileriye kayıp 30 santimetre havaya kalkmasına kendileri gibi bölgeye incelemeye gelen MTA ekiplerinin de çok şaşırdığını söyledi.

" Ev resmen yürüdü"

Emin Atmaca, deprem gecesi, büyük ses ve sarsıntıya kalktıklarını anlatarak, " Çok ses ve gürültü vardı. Ev resmen yürüdü. Deprem durunca dışarıya çıkmak için aşağıya indiğimizde kapı ile basamağın farklı olduğunu gördük. Biz buradan inemeyince atlayarak çıktık. Bir tane kütük bularak, annem ve kardeşlerimi kucaklayıp indirdim. Hava aydınlanınca baktığımızda ev hem yukarı kalkmış hem de 2 metre ileriye kaymış. MTA ekipleri de geldi. İlk defa böyle bir şey görmediklerini söyleyerek Arap Fay hattı ve Doğu Anadolu Fay hattının kapı ile eşiğin önünden geçtiğini söylediler. Onlar da çok şaşırdılar. Biz 6 kişilik aileyiz ve bir kardeşim askerde. Şimdi beşimizde artık çadırda yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ev adeta yürüdü... Deprem evi 30 cm kaldırdı, 2 metre ileri taşıdı - Son Dakika

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