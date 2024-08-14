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Deprem Simülasyon Tırı Tavşanlı'da

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, vatandaşları deprem konusunda bilinçlendirmek amacıyla Deprem Simülasyon Tırı etkinliği gerçekleştirildi.

Tavşanlı'da gerçekleştirilen Deprem Simülasyon Tırı etkinliği ile vatandaşlara deprem anında doğru davranış biçimleri öğretildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tırda, katılımcılar gerçekçi simülasyonlar eşliğinde sarsıntı anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini AFAD eğitmeni Hakan Baydur anlatımı ile öğrendiler.

AFAD eğitmeni Hakan Baydur, "Simülasyon Tırı, vatandaşlara deprem sırasında paniğe kapılmadan nasıl hareket etmeleri gerektiğini deneyimleyerek öğretmeyi amaçlıyor. Gerçekçi sarsıntılarla donatılmış bu tırda, deprem anında alınması gereken doğru pozisyonlar ve güvenli bölgelere yönelme gibi hayati önlemler uygulamalı olarak gösteriliyor. Bu sayede, deprem anında sakin kalmanın ve doğru adımlar atmanın ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Etkinlik kapsamında sadece deprem anında yapılması gerekenler değil, deprem sonrasında alınması gereken önlemler de ele alınıyor. Vatandaşlara, bir acil durum çantası hazırlamanın önemi ve bu çantada bulunması gereken temel malzemeler hakkında detaylı bilgiler sunuluyor. Deprem sonrası ilk saatlerde yapılacakların hayati öneme sahip olduğu, bu eğitimlerle katılımcılara aktarılıyor" diyerek yapılan çalışmaları özetledi.

Deprem Simülasyon Tırı etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyu süren seanslarla vatandaşların hizmetine sunuldu.