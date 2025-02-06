Deprem sonrası işaret diliyle hayata tutunuyor

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Depremden sonra geldiği Eskişehir'de işaret dili öğreterek hayata tutunuyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e 6 Şubat depreminin ardından Hatay'dan Eskişehir'e gelen ve işaret dili öğretmenliği yapan Meltem Akyüz, yaşadığı zorlu süreçten "Kurtulduk, nefes alıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz" diye bahsederek o günleri anlattı.

Evli ve bir çocuğu olan Meltem Akyüz, Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına işaret dili öğretiyor. Eskişehir'e depremden 1 hafta sonra gelerek yerleştiklerini söyleyen Akyüz, burada yeni bir hayat kurduklarını ve Eskişehir'in bu noktada kendisine çok iyi geldiğini dile getirdi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerine Hatay'da yakalanan Akyüz, kendisi ve tüm yakınları için depremin çok zor geçtiğini; sevdiği pek çok kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini söyledi.

"Tanıdığım herkesin evleri yıkıldı, çok yakın arkadaşlarımız aileleriyle birlikte vefat etti"

Akyüz, depremin ilk anından itibaren çok zor geçen ve bitmek bilmeyen bir süreç yaşadıklarını söyleyerek tanıdığı, sevdiği ve yakını olan birçok insanı enkaz altında kaybettiğini ifade etti. Yaşadığı acı dolu süreci paylaşarak felaketin boyunu bir kez daha gözler önüne seren Akyüz, deprem bölgesinde karşılaştığı manzaralardan şu sözlerle bahsetti:

"Gerçekten çok büyük bir acı yaşadık, maalesef arkadaşlarımızı kaybettik. Kurtulduk mu kurtulmadık mı bilemedik, hayal gibiydi bizim için. İnsanların çığlıkları, imdat diyenler, bekleyenler. Elektrik yok, su yok, ısınma yok, hiçbir şey yok. Tanıdığım herkesin evleri yıkıldı, çok şükür hayattalar ama diğer tarafta çok yakın arkadaşlarımız aileleriyle birlikte vefat etti. Özellikle İskenderun Halk Eğitim Eski Müdürü Suat Sarı ve tüm ailesi enkaz altında kaldılar. Zor günlerdi, zor anlar yaşadık ama neyse ki kurtulduk Allah'a şükür diyoruz. Kurtulduk, nefes alıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz."

Depremden sonra geldiği Eskişehir'de insanlara yeni bir dil öğreterek hayata tutunuyor

Eskişehir'e depremden 1 hafta sonra gelip yerleştiklerini söyleyen Akyüz, burada işaret dili eğitmenliğini sürdürerek Eskişehir Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına yeni bir dil öğretmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Akyüz, deprem sonrası Eskişehir'e gelerek işaret dili eğitimlerine başlama süreçlerini, "Kardeşim ve eşi sağ olsunlar bizi buraya çağırıp kucak açtılar, biz de burada yeniden bir yaşam savaşı vermeye çalışacağız. Hatay'da da işaret dili öğretmenliği yapıyordum, Halk Eğitim Merkezlerinde çalışıyordum. Eskişehir Valiliği ve Açık Kapı Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda bir işaret dili öğretmeni arıyorlarmış, o da ben oldum. Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi'ne de çok teşekkür ediyorum, onlar da eğitimin bir diğer ayağı sağ olsunlar. Hep birlikte yardımcı oldular ve böyle bir organizasyonda buluştuk. Burada Eskişehir Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına yeni bir dil öğretmeye çalışacağız" sözleriyle ifade etti.