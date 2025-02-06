Deprem sonrası işaret diliyle hayata tutunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Deprem sonrası işaret diliyle hayata tutunuyor

Meltem Akyüz, Hatay'dan Eskişehir'e gelerek işaret dili öğreterek yeni bir yaşam kurdu.

06.02.2025 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremden sonra geldiği Eskişehir'de işaret dili öğreterek hayata tutunuyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e 6 Şubat depreminin ardından Hatay'dan Eskişehir'e gelen ve işaret dili öğretmenliği yapan Meltem Akyüz, yaşadığı zorlu süreçten "Kurtulduk, nefes alıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz" diye bahsederek o günleri anlattı.

Evli ve bir çocuğu olan Meltem Akyüz, Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına işaret dili öğretiyor. Eskişehir'e depremden 1 hafta sonra gelerek yerleştiklerini söyleyen Akyüz, burada yeni bir hayat kurduklarını ve Eskişehir'in bu noktada kendisine çok iyi geldiğini dile getirdi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerine Hatay'da yakalanan Akyüz, kendisi ve tüm yakınları için depremin çok zor geçtiğini; sevdiği pek çok kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini söyledi.

"Tanıdığım herkesin evleri yıkıldı, çok yakın arkadaşlarımız aileleriyle birlikte vefat etti"

Akyüz, depremin ilk anından itibaren çok zor geçen ve bitmek bilmeyen bir süreç yaşadıklarını söyleyerek tanıdığı, sevdiği ve yakını olan birçok insanı enkaz altında kaybettiğini ifade etti. Yaşadığı acı dolu süreci paylaşarak felaketin boyunu bir kez daha gözler önüne seren Akyüz, deprem bölgesinde karşılaştığı manzaralardan şu sözlerle bahsetti:

"Gerçekten çok büyük bir acı yaşadık, maalesef arkadaşlarımızı kaybettik. Kurtulduk mu kurtulmadık mı bilemedik, hayal gibiydi bizim için. İnsanların çığlıkları, imdat diyenler, bekleyenler. Elektrik yok, su yok, ısınma yok, hiçbir şey yok. Tanıdığım herkesin evleri yıkıldı, çok şükür hayattalar ama diğer tarafta çok yakın arkadaşlarımız aileleriyle birlikte vefat etti. Özellikle İskenderun Halk Eğitim Eski Müdürü Suat Sarı ve tüm ailesi enkaz altında kaldılar. Zor günlerdi, zor anlar yaşadık ama neyse ki kurtulduk Allah'a şükür diyoruz. Kurtulduk, nefes alıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz."

Depremden sonra geldiği Eskişehir'de insanlara yeni bir dil öğreterek hayata tutunuyor

Eskişehir'e depremden 1 hafta sonra gelip yerleştiklerini söyleyen Akyüz, burada işaret dili eğitmenliğini sürdürerek Eskişehir Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına yeni bir dil öğretmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Akyüz, deprem sonrası Eskişehir'e gelerek işaret dili eğitimlerine başlama süreçlerini, "Kardeşim ve eşi sağ olsunlar bizi buraya çağırıp kucak açtılar, biz de burada yeniden bir yaşam savaşı vermeye çalışacağız. Hatay'da da işaret dili öğretmenliği yapıyordum, Halk Eğitim Merkezlerinde çalışıyordum. Eskişehir Valiliği ve Açık Kapı Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda bir işaret dili öğretmeni arıyorlarmış, o da ben oldum. Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi'ne de çok teşekkür ediyorum, onlar da eğitimin bir diğer ayağı sağ olsunlar. Hep birlikte yardımcı oldular ve böyle bir organizasyonda buluştuk. Burada Eskişehir Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına yeni bir dil öğretmeye çalışacağız" sözleriyle ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Deprem, Eğitim, Yerel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem sonrası işaret diliyle hayata tutunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:10:11. #1.13#
SON DAKİKA: Deprem sonrası işaret diliyle hayata tutunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.