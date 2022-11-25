Deprem anında fabrika işçilerinin kaçış anlarını alay ederek izleyen kişiler tepki çekti - Son Dakika
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Deprem anında fabrika işçilerinin kaçış anlarını alay ederek izleyen kişiler tepki çekti

25.11.2022 14:26

Düzce'de yaşanan 5.9'luk depreme şiddetli bir şekilde hissedildiği Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki fabrikada yakalanan işçilerin güvenlik kameralarına yansıyan kaçma anlarını kahkaha atıp alay ederek izleyen ve yorumlayan kişiler tepki çekti.

Önceki gün sabaha karşı saat 04.00 sularında Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. Deprem anında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybederken 93 vatandaşımız da yaralandı.

KAÇIŞ ANLARINI GÜLEREK İZLEDİLER

Deprem Sakarya'nın birçok ilçesinde de büyük oranda hissedildi. Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikada üretime devam eden işçiler depreme mesai saatleri içerisinde yakalandı. Korkuyla kendilerini dışarıya atan işçilerin yaşadıkları panik güvenlik kameralarına da yansıdı. İşçilerin kaçıştıkları anları gülerek izleyen ve yorumlayan kişilerin davranışı ise tepkiye yol açtı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Deprem anında fabrika işçilerinin kaçış anlarını alay ederek izleyen kişiler tepki çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem anında fabrika işçilerinin kaçış anlarını alay ederek izleyen kişiler tepki çekti - Son Dakika
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