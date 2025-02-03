Deprem Soruşturmalarında 2 Bin 31 Dosya - Son Dakika
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Deprem Soruşturmalarında 2 Bin 31 Dosya

Kahramanmaraş depremleri sonrası 2 bin 31 soruşturma açıldı, bin 491'i davaya dönüştü.

03.02.2025 13:22
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinden sonra 2 yılda 2 bin 31 adet soruşturma dosyası açılırken, bunların bin 491 tanesi davaya dönüştü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerle ilgili yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 31 adet soruşturma dosyası açılırken,

bin 491 tanesi davaya dönüştü. Bu davalardan 149'u hakkında mahkemece karar verildi ve 189 kişi hakkında çeşitli sürelerde hapis cezaları ve farklı kararlar çıktı.

Güncel olarak devam eden dava sayısı ve bu davalardaki sanık sayısı, ilk derece mahkemesinde derdest olarak devam eden bin 342 davada, bin 850 sanık yargılanırken, bunlardan 193'ü tutuklu olarak yargılanıyor.

Depremin ilk anından itibaren adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla yürütülen yargı seferberliği başlatıldı. Buna ilişkin 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında "Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı. Bu Kararname ile yargıda geçici bir müddet süreler durdurulmuş ve icra takibi yapılması bazı istisnalarıyla yasaklandı. Deprem bölgesinde yıkılan ve hasar gören binalar için mimar, inşaat mühendisi ve jeoloji mühendislerinden oluşan toplam 984 bilirkişi görevlendirilirken sorumlulukları bulunan kişilerle ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar yürütülerek koruma tedbirleri gecikmeksizin uygulandı.

'Kahramanmaraş depremlerinde 9 bin adalet personeli görevlendirildi'

Ayrıca depremin ilk anından itibaren hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespit işlemleri ivedilikle yapıldı ve bilimsel yollarla elde edilen DNA'lar, Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından titizlikle incelendi. Bu kapsamda afet bölgesinde 538 adli tıp uzmanı görevlendirildi. Yargı hizmetinin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesini sağlanması açısından "Kardeş Adliye" uygulaması hayata geçirildi ve deprem felaketine maruz kalan bölgedeki adliyeler ile diğer adliyeler eşleştirildi. Buna göre Adalet Bakanlığınca bine yakın hakim ve Cumhuriyet savcısı ve yaklaşık 9 bin personel görevlendirildi. Bölgede bulunan cezaevlerindeki 12 bin 638 hükümlü ve tutuklu için nakil işlemi gerçekleştirildi.

Depremin ardından bölgeye intikal eden Arama ve kurtarma ekibi (CEKUT) 41 vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkarttı.

Ayrıca Adalet Bakanlığına ait tesisler depremzedelerin konaklamasına açıldı ve bu kapsamda yaklaşık 7 bin kişi söz konusu tesislerde misafir edildi. İnşaat aşamasında, 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutu binası bulunurken, ayrıca inşaat öncesi hazırlık çalışmaları devam eden 13 adliye, 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi ve 71 kamu personel konutu binası bulunuyor.

'Deprem bölgesinde şimdiye kadar bin 342 ceza davası açıldı'

Deprem bölgesinde açılan ceza davası sayısı bin 342'ye ulaştı. İdari yargıda ise şimdiye kadar toplam 105 bin 291 dava açıldı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde 654 adli, 28 idari olmak üzere toplam 682 ilk derece mahkemesi kuruldu. Ayrıca 10 Bölge Adliye Mahkemesi dairesi ve 5 Bölge İdare Mahkemesi dava dairesi olmak üzere toplam 15 istinaf dairesi kuruldu. Ayrıca depremden etkilenen 11 ilde bulunan adliyelerde farklı unvanlarda toplam 3 bin 456 personel ataması yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deprem Soruşturmalarında 2 Bin 31 Dosya - Son Dakika

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