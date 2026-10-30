Depremde ağır hasar alan 98 yıllık Hatay Valiliği binası aslına uygun yeniden açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Depremde ağır hasar alan 98 yıllık Hatay Valiliği binası aslına uygun yeniden açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Depremde ağır hasar alan 98 yıllık Hatay Valiliği binası aslına uygun yeniden açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan 98 yıllık Hatay Valiliği binası aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilip hizmete açıldı. Vali Mustafa Masatlı, binadaki saatin 04.17'ye sabitlendiğini ve yapının kentin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu söyledi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan tarihi valilik binası, aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilmesinin ardından hizmete açıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 98 yıllık tarihi binanın yeniden şehre kazandırılmasının yapının hem milli iradenin hem de kentin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu söyledi.

Hatay'ın tarihine ve devlet geleneğine tanıklık eden tarihi valilik binası, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı. Hatay Devleti Millet Meclisinin, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması kararını oy birliğiyle aldığı tarihi yapı depremde tanınmaz hale gelmişti. Hasarın ardından başlatılan çalışmalarda enkaz arasındaki tarihi taşlar ve özgün mimari elemanlar titizlikle ayrıştırılarak koruma altına alındı. Yapının tarihi kimliği ve mimari özellikleri esas alınarak yürütülen yeniden inşa çalışmalarıyla bina aslına uygun şekilde tekrar ayağa kaldırıldı. Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde yeniden hizmete alınan tarihi bina, Hatay'ın geçmişiyle geleceğini buluşturan önemli yapılardan biri olarak yeniden şehre kazandırıldı.

"Tarihi Hatay Valiliği binamızın Hatay'ımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

Tarihi binanın, Hatay'ın geçmişiyle geleceğini buluşturan önemli yapılardan biri olarak yeniden şehre kazandırıldığını ifade eden Vali Mustafa Masatlı, "Hatay'ımızın tarihine, milli hafızasına ve devlet geleneğine tanıklık etmiş tarihi valilik binamızın yeniden inşa edilerek hizmete alınmasının gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Hatay Devleti Millet Meclisinin 40 milletvekili, bu çatı altında Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması kararını oy birliğiyle alarak imza altına almıştır. Maalesef bu tarihi yapı, 6 Şubat 2023'te milletçe yaşadığımız en büyük acılardan birine de tanıklık etmiştir. Binlerce canımızı toprağa verdiğimiz, şehir hafızamızın derin yaralar aldığı o karanlık günlerde tarihi valilik binamızın bir kısmı çökmüş ve yapı ağır hasar almıştı. Öncelikle enkaz alanında büyük bir titizlikle ayrıştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Yıkıntılar arasında kalan tarihi taşları ve özgün yapı elemanlarını tek tek ayıklayarak koruma altına aldık. Ardından yapının tarihi kimliğini ve mimari özelliklerini esas alan rekonstrüksiyon çalışmalarını, günümüzün tüm mimari ve mühendislik imkanlarından yararlanarak yürüttük. Geçmişin izlerini taşıyan her bir taşı ve mimari ayrıntıyı koruma hassasiyetiyle tarihi valilik binamızı aslına sadık kalarak yeniden inşa ettik" dedi.

"04.17, 6 Şubat asrın felaketiyle birlikte Hatay'ımızda hayatın durduğu, aynı zamanda yeniden başladığı; yeni bir doğuşun ve şahlanışın saatidir"

Tarihi Hatay Valiliği binasında bulunan saati 04.17'ye sabitlediklerini söyleyen Vali Masatlı, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü, hem milli irademizin hem de Hatay'ımızın yeniden doğuşunun sembolü olan bu binanın yeniden hizmete alındığı gün olarak da kayda geçiriyoruz. Şunu da büyük bir gururla söyleyebiliriz ki Hatay'ımız, bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, 9'uncu kez yeniden doğmuş bir şehir olarak geleceğe yürümektedir. Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünde yeniden hizmete aldığımız tarihi Hatay Valiliği binamızın Hatay'ımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz bunu özellikle saat 04.17'ye sabitledik. 04.17, 6 Şubat asrın felaketiyle birlikte Hatay'ımızda hayatın durduğu, aynı zamanda yeniden başladığı; yeni bir doğuşun ve şahlanışın saatidir. O bakımdan bu saati hep böyle göreceğiz ve unutmayacağız. Geçmişimizi de unutmayacağız. Saat 04.17'ye baktığımızda, o günden sonra ülkemiz için devlet büyüklerimizin, vatandaşlarımızın ve herkesin neler yaptığını yeniden hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hatay ValiliğiKültür SanatGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında
Lapseki-Çanakkale yolunda korkunç kaza: Otomobil parçalandı, 2 genç öldü Lapseki-Çanakkale yolunda korkunç kaza: Otomobil parçalandı, 2 genç öldü
Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı Gerçeği kendisi açıkladı İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı Çocuklarının gözü önünde öldürdü Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
09:36
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:21
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
09:15
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
09:07
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
08:31
Binance’deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 09:53:28. #7.13#
SON DAKİKA: Depremde ağır hasar alan 98 yıllık Hatay Valiliği binası aslına uygun yeniden açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android