Hatay'da enkazdan 3'üncü saatte kurtarılan 45 yaşındaki Cemile Dudu, depremde yaşadıklarını unutamıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde yakalanan 45 yaşındaki Cemile Dudu'nun yaşadığı apartman deprem esnasında çöktü. Binanın çökmesiyle 45 yaşındaki Cemile Dudu enkaz altında kaldı. Dudu, vatandaşların yardımıyla enkazdan 3'üncü saatte kurtarılırken, bakıcılığını yaptığı aileden 2 kişi vefat etti. Depremin üzerinden 1 yıla yakın süre geçerken, acı dolu o anları unutamayan Dudu, öksürerek sesini duyurduğunu söyledi.
"Çocuklarımın sesini duyunca 'çocuklarım iyi, öyleyse ben de ölmemişim' diye düşündüm"
Öksürerek sesini duyurduğunu belirten Cemile Dudu, "6 Şubat'taki depremde herkes uyuyordu. İlk sarsıntıyla gözlerimi açtım ve ayağa kalktım. Henüz dua etmeye bile vakit bulamadan bina çöktü ve ben enkazın altında kaldım. Gözlerimi açtığımda kendimi enkaz altında buldum ve öldüğümü düşündüm. 'Galiba ben öldüm, mezardayım' diye aklımdan geçirdim. Vücudum hareket etmiyordu, başımı bile kaldıramıyordum. Üzerimde beton yığınları vardı ancak çocuklarımın sesini duyunca 'çocuklarım iyi, öyleyse ben de ölmemişim' diye düşündüm. Birkaç saat sonra komşularım yardıma gelip beni enkazdan çıkardılar. O anın acısı tarifsizdi; elinizi hareket ettirememek, sesinizi duyuramamak. Onları duyuyorsunuz ama onlar sizi duymuyor. Bağırıyordum, fakat sesim çıkmıyordu. Artık nasıl duyurabilirim diye derken sonra sessizce öksürmeyi düşündüm. Bütün gücümle öksürdüm. İşte o zaman beni duydular. Açlık, susuzluk, üşüme hissetmiyordum. Belki şoktandı, belki de beyin donmuştu, hiçbir şey hissedemiyordum" diye konuştu. - HATAY
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Son Dakika › Yerel › Depremde enkaz altında kalan kadın: 'Çocuklarımın sesini duyunca ölmediğimi anladım' - Son Dakika
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