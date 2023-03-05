Depremde hayat kurtaran dağcı çığda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Depremde hayat kurtaran dağcı çığda hayatını kaybetti

05.03.2023 12:43
Depremde hayat kurtaran dağcı çığda hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından bölgeye giderek onlarca canın kurtarılmasına katkı sağlayan Erzurumlu dağcı, Artvin'de meydana gelen çığda hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından bölgeye giderek onlarca canın kurtarılmasına katkı sağlayan Erzurumlu dağcı, Artvin'de meydana gelen çığda hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgeye giden ve onlarca canın kurtarılmasına katkı sağlayan Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin (43), Artvin'in Yusufeli ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan, depremzedeler için çadır kurup yemek yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü, dağ rehberi ve Erzurum'daki Alpin Doğa Sporları Kulübü'nün başkanı olan Mustafa Tekin, bugün Erzurum'da toprağa verilecek.

Mustafa Tekin, geçtiğimiz yıl mart ayında Van'da meydana gelen çığ sonrası kurtarma çalışmalarına katılmış ve kurtarma çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tekin, 5 Şubat 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çığ güvenlik ekipmanları, bugün Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından çığ bölgesine giden ekiplerde olması gereken temel güvenlik ekipmanları neler olmalıydı konulu anlatım" videosuyla çığ karşısında yapılması gerekenleri 9 dakikalık bir paylaşım ile anlatmıştı.

Tekin'in ölüm haberinin ardından Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve spor camiası, yayımladıkları başsağlığı mesajları ile yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Mustafa Tekin, Kahramanmaraş, Erzurum, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde hayat kurtaran dağcı çığda hayatını kaybetti - Son Dakika

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