Depremi önceden haber verdiği iddia edilen muhabbet kuşları, yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Depremi önceden haber verdiği iddia edilen muhabbet kuşları, yoğun ilgi gördü

25.03.2023 16:48
Depremi önceden haber verdiği iddia edilen muhabbet kuşları, yoğun ilgi gördü

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hasar gören Elazığ'da vatandaşlar, hem depremin neden olduğu travmayı atlatmak hem de depremi önceden hissettiğine inanılması sebebiyle muhabbet kuşlarına yöneldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, kuşların depremi önceden hissedip garip davranışlar sergilediği yönündeki inanış hobi kuşlarına ilgiyi de arttırdı. Bu çerçevede Elazığ'da vatandaşlar pet-shop mağazalarına akın ediyor. Vatandaşlar burada başta muhabbet kuşları olmak üzere birçok hobi kuşu satın alıyor.

Depremi önceden haber verdiğine inanılan muhabbet kuşlarına yoğun ilgi

SATIŞLARDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR

Depremlerden sonra muhabbet kuşu satışlarında ciddi bir artış olduğunu ifade eden pet-shop mağazası sahibi Fatih Eyaletbeyi Gürbüz, "Yaşanan depremlerden sonra muhabbet kuşu satışlarında ciddi bir artış oldu. Önceden 2 ya da 3 tane satılan muhabbet kuşlarını şimdi yirmi civarında satıyoruz. Bildiğiniz gibi kuşların depremi önceden hissettiği söylendiği için vatandaşlar ilgi gösteriyor" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Hakim ATMACA: Yarabi sen bazılarına akıl fikir ver ki hidayete ersinler Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: İşte bu yaa...yemişim bilimsel açıklamaları ,deprem kuşu aldık mı olay tamam.................... Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Elazığ, Yerel, Son Dakika

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