Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, kuşların depremi önceden hissedip garip davranışlar sergilediği yönündeki inanış hobi kuşlarına ilgiyi de arttırdı. Bu çerçevede Elazığ'da vatandaşlar pet-shop mağazalarına akın ediyor. Vatandaşlar burada başta muhabbet kuşları olmak üzere birçok hobi kuşu satın alıyor.
Depremlerden sonra muhabbet kuşu satışlarında ciddi bir artış olduğunu ifade eden pet-shop mağazası sahibi Fatih Eyaletbeyi Gürbüz, "Yaşanan depremlerden sonra muhabbet kuşu satışlarında ciddi bir artış oldu. Önceden 2 ya da 3 tane satılan muhabbet kuşlarını şimdi yirmi civarında satıyoruz. Bildiğiniz gibi kuşların depremi önceden hissettiği söylendiği için vatandaşlar ilgi gösteriyor" dedi.
Son Dakika › Yerel › Depremi önceden haber verdiği iddia edilen muhabbet kuşları, yoğun ilgi gördü - Son Dakika