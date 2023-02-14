Depremin 9. gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi - Son Dakika
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Depremin 9. gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi

14.02.2023 10:16

Depremin 9. gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi Gün doğarken çekilen görüntülerde yıkımın boyutu gözler önüne serildi Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. günü Hatay'daki yıkım dron kamerası ile çekilen görüntülere yansıdı.

Depremin 9. gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi

Gün doğarken çekilen görüntülerde yıkımın boyutu gözler önüne serildi

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. günü Hatay'daki yıkım dron kamerası ile çekilen görüntülere yansıdı. Gün doğarken çekilen görüntülerde yıkımın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ili vurmuştu. Bu illerden biri de Hatay olmuştu. Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda vatandaş enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Afetin 9. gününde güneş doğarken kentteki yıkımın şiddeti dron kamerasıyla görüntülendi. Binaların tamamıyla yıkıldığı bölgede vatandaşları AFAD'ın kurduğu çadırlar da kaldığı görüldü. Kent merkezinde bulunun bir enkazda ise arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kent çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ve polis ekipleri, asayiş olaylarına karşı hazırda bekletiliyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Hatay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin 9. gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi - Son Dakika

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