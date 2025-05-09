Depremin merkezinde 1 milyon kişiye psikososyal destek verildi - Son Dakika
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Yerel

Depremin merkezinde 1 milyon kişiye psikososyal destek verildi

Depremin merkezinde 1 milyon kişiye psikososyal destek verildi

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yaklaşık 1 milyon kişiye psikososyal destek hizmeti verildi.

09.05.2025 10:16
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Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yaklaşık 1 milyon kişiye psikososyal destek hizmeti verildi.

6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir yandan yeni konutların inşası sürerken, bir yandan da depremzedelere psikososyal destek veriliyor. Depremin ardından 2 yıl içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince 1 milyon kişiye ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle aile kurumunun güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalarını da sürdüren İl Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentlerdeki destek faaliyetlerinin ardından şimdi de TOKİ konutlarına yerleşen vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Özellikle TOKİ bölgesinde yürütülen saha çalışmalarında bugüne kadar 4 bin 800 hanenin bire bir ziyaret edildiği ifade edildi. Görüşme yapılamayan 967 haneye bilgilendirme notları bırakılarak ALO 183 hattı üzerinden iletişim kurmaları için yönlendirildiği de kaydedildi.

"Saha çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferit Bozkurt, sahada her vatandaşa dokunmak, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve gerekli desteği sağlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Bozkurt, "İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha etkin ve yerinde hizmet sunabilmek için deprem öncesi ve sonrasında yürüttüğümüz saha çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumun temel taşı olan ailenin her yönüne desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede biz de ilimizdeki konteyner kentlerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı şu anda TOKI konut alanlarına yerleşen vatandaşlarımıza yönelik hane ziyaretleriyle sürdürüyoruz. Malumunuz, konteyner alanlarındaki çalışmalarımızda 1 milyona yakın psikososyal destek çalışmasında bulunduk" dedi.

4 bin 800 hane ziyaret edildi

Hali hazırda da TOKİ konutlarına yerleşenleri ziyaret ettiklerine de değinen Bozkurt, "Bu ziyaretlerde bir yandan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine tespit ediyor, diğer yandan da sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırarak psikososyal destek süreçlerine katkı sunuyoruz. Aile Yılı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı saha çalışmaları yalnızca bireysel ihtiyaçlara değil, aynı zamanda aile bütünlüğüne ve sosyal dayanışmaya da önemli katkı sağlamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde özellikle 5 TOKİ alanında toplamda 4 bin 800 hane kapsamlı ve nitelikli bir şekilde tek tek ziyaret edilmiştir. Ziyaret ettiğimiz hanelerden çeşitli nedenlerle görüşme gerçekleştiremeyenler malumunuz olmuştur. Bu vesileyle evde olmayan 967 hanemizi hazırladığımız özel etiketlerimizle beraber Aile 183 iletişim hattımıza taleplerini iletmeleri konusunda çağrıda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızdan çeşitli nedenlerle görüşmeyi kabul etmeyen hane sayısı toplamda 259'dur. Bunlara da ihtiyaç duymaları halinde yine Aile 183 üzerinden bizlere ulaşabilecekleri bilgisi detaylı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca görüşmeler sonucunda sosyal hizmet müdahaleleri gerektiren durumlar tespit edilerek gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Bunların arasında gerek sosyal ekonomik destek, gerek engelli bireylerin hizmetleri, gerek yaşlı hizmetleri gibi farklı başlıklarda hizmetlerimiz yer almaktadır. Bunlar ise totalde 280 adet hizmetimizi oluşturmakta" ifadelerini kullandı.

'Herkese kapımız açık'

Depremzede yaş almış bireylere de el uzatıldığının da altını çizen Bozkurt, "Özellikle bireysel desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın toplamda bu talep içerisinde 278 adet travma sonra stres belirtileri, kaygı bozukları ve uyku problemleri gibi psikososyal destek ihtiyaçları doğuran durumlar da yer almaktadır. Bu talepler sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız tarafından titizlikle değerlendirildi ve hala da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızla gerekli görüşmeler yapılmakta. Bu çalışmalar devletimizin sosyal refah politikalarının sahadaki özellikle yansımasıdır. Biz de Kahramanmaraş Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak kapımız tüm vatandaşlarımızın sonuna kadar 7 gün 24 saat açık. Sosyal hizmete ihtiyacı olan herkese, her bireye, her aileye ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin merkezinde 1 milyon kişiye psikososyal destek verildi - Son Dakika

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