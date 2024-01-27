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Depremin Vurduğu Hatay'da Afetzede Kadınlar Ürettikleri Ürünleri İnternetten Satacak - Son Dakika
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Depremin Vurduğu Hatay'da Afetzede Kadınlar Ürettikleri Ürünleri İnternetten Satacak

Depremin vurduğu Hatay'da afetzede kadınların bir araya gelmesiyle valilik öncülüğünde hayata geçirilen 'Hayat Hatay' projesiyle afetzede kadınlar ürettikleri ürünleri Türkiye'nin dört bir yana internet üzerinden satabilecek.

Depremin Vurduğu Hatay\'da Afetzede Kadınlar Ürettikleri Ürünleri İnternetten Satacak
27.01.2024 - 17:26,  Güncelleme: 17:32
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Depremin vurduğu Hatay'da afetzede kadınların bir araya gelmesiyle valilik öncülüğünde hayata geçirilen 'Hayat Hatay' projesiyle afetzede kadınlar ürettikleri ürünleri Türkiye'nin dört bir yana internet üzerinden satabilecek.

Depremin vurduğu Hatay'da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle kentte yaşayan kadınların ekonomiye olan katkılarını arttırmak amacıyla 'Hayat Hatay' projesi hayata geçirildi. Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kentte faaliyet gösteren kadın kooperatifleri tek çatı altında toplandı. Kadınların ürettiği ürünler, 'Hayat Hatay' isimli internet sitesi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına satılacak. Ürünlerin depolanacağı Belen ilçesindeki lojistik merkezi, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Belen ilçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.

Vali Masatlı, girişimci kadınları desteklemek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "İlimizdeki girişimci kadınların ülkemizin zengin kaynaklar ve yerel motifleriyle harmanladıkları yerel iş fikirleriyle ülkemize ve ilimize değerli katkılar sunacağına inancımız tamdır. Bu bakımdan iyileşme sürecimize katkı sağlayacakları için onlara üretim yapabilecekleri ve ürettiklerini pazarlayabilecekleri bir mecra oluşturduk" dedi.

Projeyle hayata tutunacaklarını dile getiren Gökçe Eker, "Burada kendi markalarımızı çıkardık, yöresel ürünlerimizi yapmaya çalıştık. Bu çıkardığımız ürünlerle valiliğimiz 'Hayat Hatay' platformunu oluşturdu. Bize çok destek oldular. Bu platformla markalaştık. 'Hayat Hatay' bizim hayata tutunmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası oluşturulan kooperatifle üretime başladıklarını belirten Çiğdem Olgar, "Üretime başladık, depremden sonra sayın valimiz aracılığıyla kooperatifimizi kurduk. Bir çok yöresel lezzetimizi üretmeye, tanıtmaya çalışıyoruz. Biz bahçemizden ürettiğimiz sebzelerden ürünler yapıyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremin Vurduğu Hatay'da Afetzede Kadınlar Ürettikleri Ürünleri İnternetten Satacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremin Vurduğu Hatay'da Afetzede Kadınlar Ürettikleri Ürünleri İnternetten Satacak - Son Dakika
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