Depremin vurduğu Hatay\'da yıkılan camide ibadetler devam ediyor

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Depremin vurduğu Hatay'da çevresindeki yüzlerce yapı yerle bir olan Hacı Fahri Öksüz Camii'nde afetzede vatandaşlar ibadetlerine devam ediyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da birçok bina yerle bir oldu. Asrın felaketinde çok sayıda ibadethane de zarar görmüş ve ağır yaralar alınmıştı. Bu ibadethanelerden olan Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yer alan Hacı Fahri Öksüz Camii'nin de asrın felaketinde minaresi yıkıldı. 2004 yılında ibadete açılan cami, minaresi yıkılmasına rağmen depremlerden sonra ayakta kalmayı başardı. Çevresindeki yüzlerce yapının yıkılmasına rağmen ayakta kalmayı başaran camide vatandaşlar ibadetlerini yapmaya devam ediyorlar.

"İnsanların ibadet yapacakları konteyner kent ve çadır kentler hariç ibadet yapacak cami maalesef yok"

Depremlerde 180 camiden sağlam kalan 4 camiden biri olduğunu belirten cami imamı Hüseyin Kahraman, "Camimiz 2004 yılında açıldı. Burası 19 yıllık bir cami. Depremlerde Antakya ilçesi harabe hale gelirken camimizin minaresi yıkıldı. Depremlerde cami müştemilatında bulunan Kur'an kursu, imam lojmanı, abdesthane ve şadırvan da yıkıldı. Antakya ilçe merkezinde 180 camiden sadece 4 cami kaldı. Bunun haricinde hiçbir cami yok. İnsanların ibadet yapacakları konteyner kent ve çadır kentler hariç ibadet yapacak cami maalesef yok. Biz de minaresiz bir şekilde devam ediyoruz. Hayırseverlerden camimizin müştemilatında; Kur'an kursu, imam lojmanı, abdesthanelerimiz ve minaremizin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"Depremde minaremiz yıkıldı ama cami ayakta kaldı"

Depremde caminin minaresinin yıkıldığını ifade eden imam Kahraman, "Antakya'da cami eksikliği olmasına rağmen camimizi yapanlar sağlam yapmışlar. Depremde minaremiz yıkıldı ama cami ayakta kaldı. İnsanların ibadet yapacak camileri yok maalesef. Biz depremi burada yaşadık. Depremde çocuklarımızla çıktığımızda caminin minaresi yıkılmamıştı. Aynı gün depremden 1 saat sonra 5.8 artçı bir deprem yaşandı. Tahminimizce o zaman yıkıldı. Çünkü sabah 07.30'da arkadaşlarla konuştuğumda minare yıkılmıştı" şeklinde konuştu.

"Allah nasip etti, minaresiz camide namazımızı kıldık"

İbadetini minaresiz camide yerine getiren Nizamettin Şenal, "Allah nasip etti, minaresiz camide namazımızı kıldık. Ben de camiye baktım ama minareyi göremedim. Bu minareyi de yaptırmaya çalışırlar. Bu caminin minaresi depremde yıkıldı. Bu minare ilk depremde yıkıldı" ifadelerini kullandı. - HATAY