Depremin Vurduğu Hatay\'da Regaip Kandili İbadetleri

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Depremin vurduğu Hatay'da üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolasıyla vatandaşlar, camilere akın etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Kaptan Paşa Camii'nde Regaip Kandili dolayısıyla programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Depremzede vatandaşlar, yapılan dualara icabet etti. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. - HATAY
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