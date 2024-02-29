Depremin vurduğu Hatay\'da yıkılan evlerin bahçelerindeki narenciyeler çürümeyi bekliyor

Depremin vurduğu Hatay'da yıkılan evlerin bahçelerindeki narenciyeler, insan yaşantısının az olması ve toplayan olmamasıyla dallarda çürümeyi bekliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da binlerce bina yıkılmıştı. Adeta yok olan Antakya ilçesinin eski yerleşim yerleri de tanınmaz hale geldi. Antakya ilçesinin tarihi evlerinin bulunduğu Habibi Neccar ve Yenicami Mahallesi'nde de evlerden geriye bahçelerindeki narenciye ağaçları kaldı. Geçmiş yıllarda mahalle halkı tarafından toplanan narenciyeler, insan yaşantısının depremle birlikte azalmasıyla dallarda kaldılar.
"Meyveleri üstünde görünce içimizde burukluk oluyor"
Habibi Neccar Mahallesi Muhtarı Fuat Gövce, dallarda kalan meyvelerin geçmiş yıllarda çocuklar tarafından hevesle toplandığını belirterek "Çocukluğumuz bu mahallede geçti. Çocukken bu ağaçlardan meyve topluyorduk. Bulunduğumuz mekanda düğün salonuydu, koşup oynadığımız yerlerdi. Meyveleri üstünde görünce içimizde burukluk oluyor. Mahalle sakinlerimizin çoğu da konteyner kentlerde kaldıkları için buralara çok fazla gelen olmuyor. Bu meyveler ağaçların başında kalıyor. Normalde toplanıyordu ve komşulara dağıtılıyordu. İnşallah güzel günler gelecek, tekrar ayağa kalkacağız" dedi.
Yenicami Mahalle Muhtarı Serkan Böklü, Hatay'ın eski güzel günlerine döneceğine inandığını belirterek asrın felaketi öncesinde yaşadığı günleri yad etti. - HATAY
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