Depremin yıktığı binada ilginç görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Depremin yıktığı binada ilginç görüntüler ortaya çıktı

02.03.2023 15:22
Depremin yıktığı binada ilginç görüntüler ortaya çıktı

Adıyaman'da meydana gelen yıkıcı depremde bir binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı havada dururken üçüncü kat ise ortadan kayboldu.

Adıyaman'da meydana gelen yıkıcı depremde bir binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı havada dururken üçüncü kat ise ortadan kayboldu. Deprem nedeniyle yıkılarak ilginç görüntülere sahne olan bina, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremden dolayı Adıyaman'da da binlerce ev yıkılmış ve binlerce vatandaş ise hayatını kaybetmişti. Depremden dolayı Adıyaman merkez Varlık Mahallesi'nde Abuzer Fırat'a ait 4 katlı binanın 3. katı yıkıldı. 3. katın yıkılmasıyla dördüncü kat, üçüncü katın yerine oturdu. Deprem esnasında kimsenin içerisinde olmadığı binanın 4. katı aynı zamanda yaklaşık 30 derecelik bir açıyla da döndü. 4. katın 3. katta yer almasına ve ilginç görüntülere sahne olan binanın tehlike arz ettiği ve bir an önce yıkılması gerektiği vatandaşlar tarafından vurgulandı.

Vatandaşlar, "Bu bina 4 katlı, 3. katı yıkılmış durumda. Birinci kat, ikinci kat ve en üst kat sağlam ama üçüncü kat yok. Evet maalesef ilginç bir görüntü, tehlike arz ediyor. Yanındaki komşuların evleri sağlam ama bu nedenle giremiyorlar. Bu evin yıkılmasını bekliyorlar. Üçüncü ve dördüncü kat biraz dönerek tehlike arz ediyor. Dördüncü kat şu anda üçüncü katta duruyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Adıyaman, Deprem, Fırat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin yıktığı binada ilginç görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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