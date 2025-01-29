Depremzede Aile Konteyner Kentte Mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Depremzede Aile Konteyner Kentte Mağdur

Geniş Video İzle

Osmaniye'de konteyner kentte yaşayan Sedat Dürüst, ev ve para olmadığı için mağduriyet yaşıyor.

29.01.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesiyle konteyner kentte yaşayan depremzede Sedat Dürüst, ev yapacak arsasının ve parasının da olmadığını söyledi. Ömür boyu konteyner kentte yaşamanın mümkün olmadığını ifade eden Dürüst, "Biz mecbur konteyner kentte kalıyoruz. TOKİ'den hak sahipleri oradan ayrıldığında biz mağdur kalacağız, evimiz olmadığından dolayı. Paramız yok, hiç arsamız yok ev yaptıracak gücümüz yok. Durumlarımız iyi olmadığından dolayı mağdur kaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde kirada kaldıkları iki katlı evin yıkılmasından sonra konteyner kentte eşi ve çocuğuyla 2 yıldır yaşayan Sedat Dürüst, hak sahibi olmadıkları için depremzede evlerine başvuruda bulunamadıklarını, hak sahiplerinin konteyner kentten ayrılmasından sonra konteyner kentin boşaltılacağını kendilerinin ise ne yapacaklarını bilmediklerini ifade etti.

Depremzede Sedat Dürüst, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş depremlerinde oturmakta olduğum iki katlı ev ağır hasarlı olduğundan dolayı yıkıldı. Konteyner kente verdiler bizi orda kalıyorum iki senedir. Eşim, bir kızım, bir de ben varım. Serbest olarak çalışıyorum çaycılık, yevmiyeci olarak işe gidiyorum. Kiracı olarak oturuyordum burda. Biz mecbur konteyner kentte kalıyoruz. TOKİ'den hak sahipleri oradan ayrıldığında biz mağdur kalacağız, evimiz olmadığından dolayı. Paramız yok, hiç arsamız yok ev yaptıracak gücümüz yok. Durumlarımız iyi olmadığından dolayı mağdur kaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşim biraz rahatsız sinir hapı kullanıyor, kızım da okula gidiyor. Ben de yevmiyeci olarak çalışıyorum. Konteyner kentten hak sahipleri gittiğinde bizi boşa çıkarabilirler. Tek bir aileye de bakmadıkları için mağdur kalabiliriz. Bir evimizin olmasını istiyoruz. Oturacak bir yuvamız olsun istiyoruz. Ömür boyu orada yaşanmayacağı için biz de mağdur olduk. Durumlarımızın iyi olmadığından dolayı çözüm bekliyoruz. İnşallah yardımlarınızı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, 3-sayfa, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede Aile Konteyner Kentte Mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:09 ABD’de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 06:42:08. #1.13#
SON DAKİKA: Depremzede Aile Konteyner Kentte Mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.