Depremzede Aile Konteyner Kentte Mağdur

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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesiyle konteyner kentte yaşayan depremzede Sedat Dürüst, ev yapacak arsasının ve parasının da olmadığını söyledi. Ömür boyu konteyner kentte yaşamanın mümkün olmadığını ifade eden Dürüst, "Biz mecbur konteyner kentte kalıyoruz. TOKİ'den hak sahipleri oradan ayrıldığında biz mağdur kalacağız, evimiz olmadığından dolayı. Paramız yok, hiç arsamız yok ev yaptıracak gücümüz yok. Durumlarımız iyi olmadığından dolayı mağdur kaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde kirada kaldıkları iki katlı evin yıkılmasından sonra konteyner kentte eşi ve çocuğuyla 2 yıldır yaşayan Sedat Dürüst, hak sahibi olmadıkları için depremzede evlerine başvuruda bulunamadıklarını, hak sahiplerinin konteyner kentten ayrılmasından sonra konteyner kentin boşaltılacağını kendilerinin ise ne yapacaklarını bilmediklerini ifade etti.

Depremzede Sedat Dürüst, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş depremlerinde oturmakta olduğum iki katlı ev ağır hasarlı olduğundan dolayı yıkıldı. Konteyner kente verdiler bizi orda kalıyorum iki senedir. Eşim, bir kızım, bir de ben varım. Serbest olarak çalışıyorum çaycılık, yevmiyeci olarak işe gidiyorum. Kiracı olarak oturuyordum burda. Biz mecbur konteyner kentte kalıyoruz. TOKİ'den hak sahipleri oradan ayrıldığında biz mağdur kalacağız, evimiz olmadığından dolayı. Paramız yok, hiç arsamız yok ev yaptıracak gücümüz yok. Durumlarımız iyi olmadığından dolayı mağdur kaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşim biraz rahatsız sinir hapı kullanıyor, kızım da okula gidiyor. Ben de yevmiyeci olarak çalışıyorum. Konteyner kentten hak sahipleri gittiğinde bizi boşa çıkarabilirler. Tek bir aileye de bakmadıkları için mağdur kalabiliriz. Bir evimizin olmasını istiyoruz. Oturacak bir yuvamız olsun istiyoruz. Ömür boyu orada yaşanmayacağı için biz de mağdur olduk. Durumlarımızın iyi olmadığından dolayı çözüm bekliyoruz. İnşallah yardımlarınızı bekliyoruz."