Depremzede Ailenin Konteyneri Yandı

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Depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

HATAY - Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesinde bulunan Mavi Hilal geçici yaşam merkezinde yaşandı. Afetzede ailenin yaşadığı konteyner sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.