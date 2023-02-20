Depremzede Fatma teyze, kapkaça uğradığını gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika
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Depremzede Fatma teyze, kapkaça uğradığını gözyaşları içinde anlattı

20.02.2023 13:47

Depremzede Fatma teyze, kapkaça uğradığını gözyaşları içinde anlattı Duvarları yıkılan evinden ayrılmıyor, elektrik istiyor Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından harabeye dönen evinde yaşamaya devam eden 65 yaşındaki Fatma teyze, depremden sonra kapkaça uğradığını gözyaşları...

Depremzede Fatma teyze, kapkaça uğradığını gözyaşları içinde anlattı

Duvarları yıkılan evinden ayrılmıyor, elektrik istiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından harabeye dönen evinde yaşamaya devam eden 65 yaşındaki Fatma teyze, depremden sonra kapkaça uğradığını gözyaşları içinde anlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan evinin büyük kısmı yıkılan 65 yaşındaki Fatma Var, duvarsız odasında yaşamaya devam ediyor. Depremden sonra da kapkaça uğradığını söyleyen Fatma teyze, ağlayarak hırsızlık yapılmamasını ve insanların mağdur edilmemesini istedi.

Geceleri çok üşüdüğünü ve ısınmak için evine elektrik istediğini söyleyen Fatma Var, "Deprem günü gece saat 03.00'de oturuyordum sobanın yanında. Saat 5'e geliyordu ben yatağa nasıl girdiysem şöyle bir sallanınca duvar gitti. Ben bir Allah dedim ama beni Allah kurtardı. O ortamda beni Allah kurtardı. Ben burada tek yaşıyorum. Eşim öleli bir yıl oldu. Burada tek başıma yaşıyordum ama bir hafta öncesinde de kapkaça uğradım. Allah rızası için hırsızlık yapanlar yapmasınlar. Garibanları düşünsün. Burada kötü insanların yanında iyiler de yanıyor. Hırsızlık yapanlar yapmasın, mağdur etmesinler kimseyi. Bizi yaktı başkasını yakmasın. Ben burada geceleri donuyorum ama korkunun da ecele faydası olmuyor. Şimdi azıcık ısınır gibi oldum ama kalksam elektrik yok. Isınamıyorum, yatsam da burada donuyorum. Bir tek elektrik gönderseler de azıcık ısınayım istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremzede Fatma teyze, kapkaça uğradığını gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika

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