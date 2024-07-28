Depremzede Genç Kız Tuğçe, Enes ile Evlendi - Son Dakika
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Depremzede Genç Kız Tuğçe, Enes ile Evlendi

Depremzede Genç Kız Tuğçe, Enes ile Evlendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde annesi ve iki kardeşi ile beraber sağ bacağını da kaybeden Tuğçe, nişanlısı Enes ile dünya evine girdi. Yaşadığı büyük felaket sonucu protez bacak kullanmak zorunda kalan Tuğçe, umutlarını kaybetmeden evlenmeye karar verdi. Düğünleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından kıyıldı.

28.07.2024 08:42  Güncelleme: 08:44
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde annesi ve iki kardeşi ile beraber sağ bacağını da kaybeden depremzede genç kız Tuğçe, kendisini hiç bırakmayan Enes ile dünya evine girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı etkileri, Tuğçe Kalmış'ın hayatında derin izler bıraktı. 6 Şubat depremini Ebrar Sitesi'nde ailesiyle beraber yakalanan Tuğçe, oturdukları bina yıkılınca enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan genç kız, nişanlısı Enes Kılavuz'un yardımlarıyla üç gün sonra kurtarıldı. Yaşadığı büyük felaket, Tuğçe'nin sağ bacağını kaybetmesine ve onlarca ameliyat geçirmesiyle beraber protez bacak ile hayata tutundu. Depremde yıkılan binada annesi ve erkek kardeşini kaybeden Tuğçe'nin, 15 yaşındaki kız kardeşi Tuana ise halen bulunamadı.

'5 yıllık aşık dünya evine girdi'

Tuğçe ve Enes, yaşadıkları zorluklara rağmen umutlarını kaybetmeyip evlenmeye karar verdiler. Tuğçe Kalmış, düğün öncesinde annesi Havva Yetişkin'in Ekinözü ilçe merkezindeki mezarını ziyaret ederek, ona düğün davetiyesini bırakmıştı. Kına gecesi düzenlenen Tuğçe'nin düğün gecesi ise görülmeye değerdi. Aile bireylerinin ilgi gösterdiği düğün gecesinde çiçeği burnunda çift alkışlarla salona girdi. Sahnede dans yapıp zeybek gösterisini de izleyen çift, daha sonra tebrikleri kabul etti.

Tuğçe ve Enes'in nikahını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı. Başkan Görsel çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

Mutlu olduğunu ifade eden Tuğçe Kalmış, "Güzel olacak inşallah her şey. Mutluyum, stres ve heyecanlıyım. 5 yıldır tanışıyoruz" dedi.

Enes Klavuz, "6 Şubat depremi sonrası zor günler atlattık. Depremden önce güzel günler bekliyorduk. Ancak düğünümüz ile bu güzellikleri taçlandırıyoruz. Her zaman yanındayım o benim en değerlim" diye konuştu.

Tuğçe'nin teyzesi Hatice Çeleğen, "Ben kendisine annelik yapmaya çalışıyorum ama annesinin yerini asla tutamam annesi depremde vefat etti. Çok üzgünüm mutlu günü ama. Kardeşlerini ve annesini şurada görmek isterdim" ifadelerini kullandı.

Tuğçe'nin halası Zeynep Çiçek ise, "Hem mutlu hem de hüzünlü günümüz. Tuğçe enkazdan üçüncü günü çıktı. Annesi ile beraber çıktı annesi vefat etti. Kendisi Ankara'ya gitti nişanlısı hiç bırakmadı kendisini" diye konuştu.

Tuğçe'nin babası Zekeriya Kalmış, "6 Şubat depremlerinde 20 yaşında oğlumu, 17 yaşındaki kızım hala kayıp. Annelerini ve Tuğçe'yi de üçüncü günü çıkardık. Bugün mutluyum kızımın mutluluğunu görüyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Sadece bir düğün değil yeni bir yaşamın başlangıcı. Damadın sürekli peşinde oldu Ankara'ya kadar gitti. Kızımı bir bebek gibi dolaştırdı. Tuğçe için hayat bugün yeni başlıyor" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzede Genç Kız Tuğçe, Enes ile Evlendi - Son Dakika

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