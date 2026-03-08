Depremin yıktığı hayatını kavanozlara sığdırdığı reçellerle yeniden kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremin yıktığı hayatını kavanozlara sığdırdığı reçellerle yeniden kurdu

Depremin yıktığı hayatını kavanozlara sığdırdığı reçellerle yeniden kurdu
08.03.2026 10:24  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de deprem sonrası ailesini kaybeden Gül Ay, dayanıklılığıyla örnek bir girişimcilik hikayesi sergileyerek mutfağında reçel üretiyor. Çocuklarının eğitimine destek olan Ay, yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunma mücadelesini sürdürüyor.

Eskişehir'de 1+1 apart dairesinin mutfağında ürettiği reçelleri tezgahında satan 54 yaşındaki depremzede Gül Ay, 6 Şubat depremlerinde neredeyse tüm ailesini kaybetmesine rağmen çocuklarının geleceği için hayata tutunma mücadelesini devam ettiriyor.

Tüm Türkiye için acı verici olan 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Eskişehir'e yerleşen Gül Ay, yaşadığı büyük üzüntüye rağmen örnek bir girişimcilik hikayesine imza atıyor. Yaklaşık 3 yıldır Eskişehir'de yaşayan Ay, kısıtlı imkanlarla başladığı reçel üretimini bugün çocuklarının eğitimine destek olan bir mesleğe dönüştürmüş durumda. Belediyenin kadın kooperatiflerine sunduğu destekle ürünlerini sergileyen azimli kadın, bu süreçte bir kızını doktor yaparken şimdi ise oğlunu avukat yapmak için okutuyor. Bu işi yapan Ay, bir yandan yasını tutarken diğer yandan çocuklarını okutmanın haklı gururunu yaşıyor.

"Canciğerlerimi kaybettim ama çocuğum için dik durdum"

Depremde çok sayıda akrabasını ve yeğenini kaybettiğini, memleketinin adeta yok olduğunu belirten Gül Ay, "Ben burada ürünlerimi sergiliyorum. Mutfağı çok sevdiğim için mutfakla girişim yapmaya başladım. Liseye başlayacak bir çocuğum vardı, onun için benim dik durmam lazımdı. Yoksa canciğer; tamamen yeğenlerim olsun, akrabalarım olsun, hepsini kaybettik zaten. Mal varlığı benim için ikinci planda; benim memleketim bitti. Bu benim için bir süreçti. Antidepresan ilaçlarla ayakta duruyordum ama çocuğum için o günden bugüne kadar bir gün bile gözyaşı dökmedim. Hayatta kalmak için bir mücadele verdim" dedi.

1+1 mutfaktan doktor ve avukat yetiştirdi

Üretimin kendisi için bir terapi olduğunu vurgulayan Ay, çocuklarının başarısını şu sözlerle anlattı:

"Bu iş benim için hem büyük bir terapi oldu hem de bütçeme katkı sağlıyor. Üç çocuğum var. Kızım buraya geldiğimizde Tıp Fakültesi'nde okuyordu, şimdi doktor oldu. Bir oğlum sağlıkçı, diğer oğlum da inşallah avukat olacak. Bu ürünleri inanamayacaksınız ama 1+1 bir apartta, girişindeki o küçücük mutfakta üretiyorum. Her gün kavanozlarımı yapar, ters çevirir ve karşıdan izlerim; bugün kaç tane yaptım, hangisi daha güzel görünüyor diye. Hem Eskişehir'i hem Eskişehirlileri çok seviyorum. Belediye de bize kadın kooperatifi olarak iyi destek veriyor, teşekkür ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Ekonomi, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin yıktığı hayatını kavanozlara sığdırdığı reçellerle yeniden kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 11:15:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Depremin yıktığı hayatını kavanozlara sığdırdığı reçellerle yeniden kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.