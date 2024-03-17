Depremzede kadınlar tarafından pişirilen yemeklerle 500 kişi iftar yapıyor

Depremin vurduğu Hatay'da hayırseverlerin yardımlarıyla depremzede 15 kadın tarafından pişirilen 3 çeşit yemek, günde 500 kişinin iftar yemeği oluyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'a Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yardım gelmeye devam ediyor. Yurt dışından ve yurt içinden hayırseverlerin destekleriyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Baldıran Mahallesi'ne Ramazan ayında depremzede vatandaşlara yemek dağıtabilmek için aşevi kuruldu. Depremzede 15 kadının ve 13 erkeğin bir araya gelmesiyle Zuhal Özsakınç öncülüğünde kurulan aşevinde günlük 500 vatandaşa 3 çeşit yemek çıkıyor. Depremzede kadınların elleriyle hazırladıkları yemekler, ailelerin sofralarında yeniden bir arada olmalarını sağlıyor.
Depremzede vatandaşlara umut olmak adına asrın felaketinin ilk gününden itibaren sahada yer alan Zuhal Özsakınç, "Ramazan ayında gönüllerimiz bir, soframız bir olsun diye; Hollanda Türk Gönüllüleri Vakfı'nın destekleriyle burada bir aşevi kurmaya karar verdik. Bu aşevini Kırıkhan ilçesi Baldıran Mahallesi'nde kurduk. Kadınlarımızda uzun süredir takip ettiğimiz aileler. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Depremde; eşlerini, tüm ailesini kaybeden arkadaşlarımız var. Gönüllerimiz bir, soframız bir olsun diyerek 250 kişilik kapasiteyle başladık. Şuan da bu gün 6'ncı Günümüz ve 500 kişilik kapasiteyle devam ediyoruz. 15 kadınımız var mutfakta, sahada da bu yemekleri ulaştıran 13 erkek arkadaşlarımız var" dedi.
"Çok mutlu oluyorum, gururluyum böyle yardım ettiğim için"
Asrın felaketinde eşini ve 2 kızını kaybeden Esme Yitmez, aşevinde görev aldığı için mutlu olduğunu belirterek "Depremde eşimi ve 2 kızımı kaybettim, kendimde enkazdan çıktım. Yardım sever gönüllü olarak çalışıyoruz, Zuhal hanım sayesinde. Destek çıktı bize ve ayakta tuttu beni. Çok mutlu oluyorum böyle yardım ettiğim için gururluyum" ifadelerini kullandı.
"Bu yemekler; uzvunu kaybedenlere, çadırda kalanlara ve ihtiyaç sahibine dağıtılıyor"
Depremde eşini kaybeden ve kendisi de enkazdan kurtarılan Çiğdem Açıl, "Eşimi depremde kaybettim, benimde kalça leğen kemiğim kırıldı ve bir bacağım 4 buçuk saantim kısa kaldı. Elimizden geldiği kadar zor durumda olan insanlara yardımcı olmak istiyoruz. Zor günleri gördük, daha güzel günlere çıkmak istiyoruz. Bu yemekler; uzvunu kaybedenlere, çadırda kalanlara ve ihtiyaç sahibine dağıtılıyor" şeklinde konuştu. - HATAY
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